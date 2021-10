Tijdens de twaalfde speelronde in de Jupiler Pro League heeft Gent zijn eerste driepunter buitenshuis eindelijk te pakken: het won zondagavond met 0-3 in en tegen Genk.

Dankzij de eerste uitoverwinning van het seizoen beent Gent Genk bij op de negende plaats met 17 punten. De troepen van John van den Brom zijn het spoor helemaal bijster met drie opeenvolgende competitienederlagen en een povere 3 op 15.

Genk had het betere van het spel in de eerste helft tegen de Buffalo's, maar Sinan Bolat onderscheidde zich op pogingen van Daniel Munoz, Theo Bongonda en Paul Onuachu. Met de rust in zicht liepen de Limburgers in het mes bij een razendsnelle uitbraak. Het was jeugdproduct Matisse Samoise (43.) die Maarten Vandevoordt omspeelde en de vlijmscherpe counter af wist te ronden.

In de tweede helft vergrootte Roman Bezus de Genkse kopzorgen. De Oekraïner werd door Jhon Lucumi aangelopen in de 16 en mocht zelf aanleggen van op de penaltystip. Zijn eerste omgezette poging moest hernomen worden, maar ook de tweede ging vlekkeloos tegen de netten in de andere hoek (59.). Onuachu kreeg een uitgelezen mogelijkheid om de spanning terug te brengen, maar hij knalde onbesuisd over een leeg doel. Gent toonde zich daarentegen een pak efficiënter met Tarik Tissoudali (79.) die de 0-3 in doel jaste.

Eerder op de dag hielden Antwerp en Club Brugge elkaar in bedwang op de Bosuil (1-1), waardoor Union alleen leider is, en nam Anderlecht voor eigen volk de maat van rode lantaarn Beerschot (4-2). Zondagavon komen OH Leuven en STVV nog in actie aan den Dreef in de slotmatch van de speeldag.

