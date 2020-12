Racing Genk heeft zaterdagavond op de zeventiende speeldag in de Jupiler Pro League de drie punten thuis gehouden tegen KV Kortrijk. In de Luminus Arena werd het na een doelpunt in de eerste minuut en eentje in het slot van de wedstrijd 2-0.

Genk stond in zijn vorige thuiswedstrijden garant voor veel doelpunten en dat was tegen de bezoekers uit West-Vlaanderen niet anders. De wedstrijd was nog geen minuut afgetrapt toen de Limburgers op rechts een heerlijke aanval opzetten, die over meerdere stations bij Gerardo Arteaga aanbelandde. De 22-jarige Mexicaan aarzelde niet en zo stond de thuisploeg meteen op voorsprong.

Racing Genk domineerde, maar mocht het zichzelf kwalijk nemen dat de voorsprong niet sneller werd uitgebouwd. Zo bleef het een linke boel in de Luminus Arena, totdat Theo Bongonda een kwartier voor affluiten met een vrije trap de twijfels wegnam: 2-0.

Genk boekte zo zijn vijfde thuiszege op rij en wipt met 34 punten weer over Charleroi naar de tweede plaats. De Limburgers naderen tot op twee punten van Club Brugge en zetten zo nog wat extra druk op de Bruggelingen, die zondag in de Slag om Vlaanderen AA Gent op bezoek krijgen.

Vrijdagavond opende Sporting Charleroi de speeldag met een 1-0 thuiszege tegen Anderlecht. Zaterdagnamiddag ging STVV met 0-2 winnen in Waregem, waardoor de rode lantaarn opnieuw in handen komt van Moeskroen. De Henegouwers gaan zondag in de vooravond op bezoek bij Standard, dat al weken aan het krasselen is en waar de positie van hoofdcoach Philippe Montanier in vraag wordt gesteld.

Zondagnamiddag is er eerst nog Club Brugge - AA Gent, dat onder Hein Vanhaezebrouck aan de wederopstanding begonnen is. Oud-Heverlee Leuven krijgt KV Mechelen over de vloer en de speeldag wordt zondagavond afgesloten het het burenduel tussen Waasland-Beveren en Antwerp.

