Racing Genk heeft donderdag eindelijk nog eens kunnen winnen. De Limburgers versloegen Charleroi tijdens de afsluiter van de negentiende speeldag in de Jupiler Pro League met 4-2.

Voor Genk is het de eerste zege sinds eind oktober, de eerste zege ook onder nieuwe coach Bernd Storck. In het klassement is Genk (25 ptn) negende, Charleroi heeft als zevende vier punten meer.

Genk probeerde van bij het begin van de partij het heft in handen te nemen, maar de Limburgers konden hun gebrek aan vertrouwen niet verbergen. Thorstvedt had zijn vizier duidelijk nog niet scherp staan en Paul Onuachu mikte op Charleroi-doelman Koffi. Tot overmaat van ramp strafte Jackson Tchatchoua na 27 minuten balverlies van Junya Ito af. Zijn schot ging via Jukleröd voorbij Vandevoordt. Genk had wel meteen een reactie in huis. Onuachu (35.) kopte een voorzet van Ito tegen de netten en de Japanner (41.) zorgde zelf voor de 2-1 door een rebound na een schot van Bongonda binnen te werken. Genk domineerde, maar een minuut in de blessuretijd van de eerste helft kwam Charleroi toch langszij. Ali Gholizadeh vlamde vanop afstand de 2-2 tegen de netten.

Beslissende goals

Na rust waren er kansen aan beide zijden. Tchatchoua (Charleroi) en Ito (Genk) konden niet scoren, Bessilé trof voor Charleroi op het uur de paal. Het beslissende doelpunt viel vervolgens aan Genkse zijde. Koffi gleed weg bij een afstandschot van Patrik Hrosovsky (68.) en was zo kansloos, 3-2. Invaller Luca Oyen zorgde zeven minuten voor tijd voor de verlossende 4-2. De Cegeka Arena kon eindelijk nog eens juichen.

Eerder op de dag won Antwerp in een doelpuntenrijk duel met 4-2 van Eupen.

