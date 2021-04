De Limburgers versloegen Standard in de finale in het Koning Boudewijnstadion met 2-1 en namen zo revanche voor de verloren finale van drie jaar geleden tegen de Rouches. Junya Ito (48.) en Théo Bongonda (80.) zorgden na rust voor de Genkse goals, de tegentreffer van invaller Jackson Muleka (84.) kreeg geen vervolg.

De finanle begon meteen met doelgevaar aan beide kanten. Voor Standard mikte Amallah in de openingsminuut naast. Thorstvedt trof na vier minuten voor Genk de paal. De aangename openingsfase kreeg in de rest van de eerste helft geen vervolg.

Standard liet de bal aan Genk dat naar openingen zocht, maar creatievelingen Bongonda en Ito kwamen maar moeilijk in het spel. Kapitein Heynen dreigde even voor het halfuur met een knap afstandschot, net naast. Raskin en Amallah zetten Vandevoordt aan het werk met trainingsballetjes. Er was veel strijd, maar iets te weinig kwaliteit tussen de lijnen. In het slot van de eerste helft dreigden Bongonda en Onuachu nog, maar Bodart stond pal.

De tweede helft begon veelbelovend met een schotje van Bongonda dat naast ging. Genk probeerde Standard meteen bij het nekvel te grijpen en dat lukte. Na drie minuten in de tweede periode kon Ito, na balverlies van Siquet, alleen op Bodart afgaan. De Japanner faalde niet en schoof de 1-0 kalm voorbij de Luikse doelman. Standard had niet meteen een reactie in huis en het waren Heynen (op Bodart) en Thorstvedt (naast) die voor Genk nog dichtbij een tweede doelpunt kwamen.

Standard-coach Mbaye Leye bracht met Muleka, Carcela en Lestienne verse krachten op het veld, maar dat veranderde niets aan het spelbeeld. Genk was baas en Bongonda mikte een vrijschop net over. Een sterke Bodart hield Standard overeind op een laag schot van Thorstvedt. Een tweede Genkse treffer kon niet uitblijven en na doorkoppen van Onuachu kon Bongonda alleen op doel af. De buitenspeler bleef kalm en klopte Bodart met een gekruist schot, 2-0.

Standard schoot nu eindelijk wakker en de invallers knutselden de aansluitingstreffer in elkaar. Muleka kopte een voorzet van Carcela tegen de touwen, 2-1. De Congolees was sterk ingevallen en vormde een constante bedreiging voor de Genkse defensie. Die hield echter knap stand. Centrale verdediger Sissako pakte in de toegevoegde tijd nog rood voor een wilde tackle op Bongonda. De Luikenaars smoorden zo hun eigen slotoffensief in de kiem. Het bleef 2-1.

Het is voor Genk de vijfde bekerzege in 23 jaar tijd. Eerder pakten ze ook de eindzege in 1998, 2000, 2009 en 2013. Hun enige verloren finale dateert van drie jaar geleden tegen Standard.

Elke club uit Champions' play-offs is zeker van Europees voetbal

Antwerp en Anderlecht zullen de bekerzege van Racing Genk met plezier hebben aanschouwd. Door de 2-1 overwinning van de Limburgers is immers elk team uit de Champions' play-offs automatisch zeker van Europees voetbal. De barragematch tussen de nummer vier van de Champions' play-offs en de winnaar van de Europe play-offs om een ticket voor de tweede kwalificatieronde van de Conference League moet niet meer gespeeld worden.

Genk krijgt als bekerwinnaar een ticket voor de laatste voorronde van de Europa League. Indien de Limburgers in de top twee van de Champions' play-offs eindigen - en zich zo plaatsen voor de voorrondes van de Champions League - dan krijgt de nummer 3 het Europa League-ticket van de bekerwinnaar. De winnaar van de Europe play-offs mag dan in de Conference League aan de slag. Wordt Genk derde of vierde, dan behouden de Limburgers hun ticket voor de laatste kwalificatieronde van de Europa League. De andere derde of vierde uit de Champions' play-offs plaatst zich in dat geval voor de laatste voorronde van de Conference League.

Het andere ticket voor de Conference League gaat dan naar de winnaar van de Europe play-offs. Ook Oostende, Gent en KV Mechelen zullen dus tevreden zijn met de Genkse bekerzege. De barragematch tussen de nummer vier van de Champions' play-offs en de winnaar van de Europe play-offs zou immers op het veld van de nummer vier van de Champions' play-offs hebben plaatsgevonden.

De finanle begon meteen met doelgevaar aan beide kanten. Voor Standard mikte Amallah in de openingsminuut naast. Thorstvedt trof na vier minuten voor Genk de paal. De aangename openingsfase kreeg in de rest van de eerste helft geen vervolg. Standard liet de bal aan Genk dat naar openingen zocht, maar creatievelingen Bongonda en Ito kwamen maar moeilijk in het spel. Kapitein Heynen dreigde even voor het halfuur met een knap afstandschot, net naast. Raskin en Amallah zetten Vandevoordt aan het werk met trainingsballetjes. Er was veel strijd, maar iets te weinig kwaliteit tussen de lijnen. In het slot van de eerste helft dreigden Bongonda en Onuachu nog, maar Bodart stond pal. De tweede helft begon veelbelovend met een schotje van Bongonda dat naast ging. Genk probeerde Standard meteen bij het nekvel te grijpen en dat lukte. Na drie minuten in de tweede periode kon Ito, na balverlies van Siquet, alleen op Bodart afgaan. De Japanner faalde niet en schoof de 1-0 kalm voorbij de Luikse doelman. Standard had niet meteen een reactie in huis en het waren Heynen (op Bodart) en Thorstvedt (naast) die voor Genk nog dichtbij een tweede doelpunt kwamen. Standard-coach Mbaye Leye bracht met Muleka, Carcela en Lestienne verse krachten op het veld, maar dat veranderde niets aan het spelbeeld. Genk was baas en Bongonda mikte een vrijschop net over. Een sterke Bodart hield Standard overeind op een laag schot van Thorstvedt. Een tweede Genkse treffer kon niet uitblijven en na doorkoppen van Onuachu kon Bongonda alleen op doel af. De buitenspeler bleef kalm en klopte Bodart met een gekruist schot, 2-0. Standard schoot nu eindelijk wakker en de invallers knutselden de aansluitingstreffer in elkaar. Muleka kopte een voorzet van Carcela tegen de touwen, 2-1. De Congolees was sterk ingevallen en vormde een constante bedreiging voor de Genkse defensie. Die hield echter knap stand. Centrale verdediger Sissako pakte in de toegevoegde tijd nog rood voor een wilde tackle op Bongonda. De Luikenaars smoorden zo hun eigen slotoffensief in de kiem. Het bleef 2-1. Het is voor Genk de vijfde bekerzege in 23 jaar tijd. Eerder pakten ze ook de eindzege in 1998, 2000, 2009 en 2013. Hun enige verloren finale dateert van drie jaar geleden tegen Standard. Antwerp en Anderlecht zullen de bekerzege van Racing Genk met plezier hebben aanschouwd. Door de 2-1 overwinning van de Limburgers is immers elk team uit de Champions' play-offs automatisch zeker van Europees voetbal. De barragematch tussen de nummer vier van de Champions' play-offs en de winnaar van de Europe play-offs om een ticket voor de tweede kwalificatieronde van de Conference League moet niet meer gespeeld worden.Genk krijgt als bekerwinnaar een ticket voor de laatste voorronde van de Europa League. Indien de Limburgers in de top twee van de Champions' play-offs eindigen - en zich zo plaatsen voor de voorrondes van de Champions League - dan krijgt de nummer 3 het Europa League-ticket van de bekerwinnaar. De winnaar van de Europe play-offs mag dan in de Conference League aan de slag. Wordt Genk derde of vierde, dan behouden de Limburgers hun ticket voor de laatste kwalificatieronde van de Europa League. De andere derde of vierde uit de Champions' play-offs plaatst zich in dat geval voor de laatste voorronde van de Conference League. Het andere ticket voor de Conference League gaat dan naar de winnaar van de Europe play-offs. Ook Oostende, Gent en KV Mechelen zullen dus tevreden zijn met de Genkse bekerzege. De barragematch tussen de nummer vier van de Champions' play-offs en de winnaar van de Europe play-offs zou immers op het veld van de nummer vier van de Champions' play-offs hebben plaatsgevonden.