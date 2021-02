Op de 28e speeldag in de hoogste nationale voetbalafdeling is Racing Genk vrijdagavond met 1-2 gaan winnen op het veld van Charleroi. Bij de rust stonden de Limburgers 0-1 voor.

Paul Onuachu opende de score in de 17e minuut vanop de penaltystip, na een fout van Marco Ilaimaharitra op Junya Ito. Genk bleef de eerste helft baas, al kwam Joris Kayembe in de 22e minuut wel dicht bij de gelijkmaker. Zijn voorzet trof de paal. Charleroi kwam beter uit de kleedkamers en het aanvallend werk werd in de 53e minuut beloond met een goal van Ali Gholizadeh. Ook de 2-1 hing nog een tijdje in de lucht, maar zeven minuten voor tijd kreeg een tot dan goed verdedigend Charleroi het deksel op de neus toen Kristian Thorstvedt een voorzet van Gerardo Arteaga vrij mocht inkoppen.

Genk knoopte - tot grote opluchting van coach John van den Brom - na drie nederlagen op rij weer met de overwinning aan en blijft in de stand derde, op zeven punten van Club Brugge, dat twee wedstrijden minder speelde, en twee van Antwerp, dat maandag op verplaatsing bij Oud-Heverlee Leuven speelt. Charleroi is elfde.

