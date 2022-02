Racing Genk heeft zondagavond de 26e speeldag afgesloten met een 2-0 zege tegen Zulte Waregem. Bij de rust was het 1-0 na een owngoal van Omar Govea (36e). In de tweede periode scoorde Kristian Thorstvedt (47e) op assist van Paul Onuachu.

In de stand staat Genk met 35 punten net in de top acht. Het moet op die achtste plaats wel Cercle Brugge naast zich dulden. Zulte Waregem is met 25 punten zestiende en op twee na laatste, met slechts twee punten voorsprong op voorlaatste Seraing.

In de stand staat Genk met 35 punten net in de top acht. Het moet op die achtste plaats wel Cercle Brugge naast zich dulden. Zulte Waregem is met 25 punten zestiende en op twee na laatste, met slechts twee punten voorsprong op voorlaatste Seraing.