Racing Genk heeft woensdag een inhaalwedstrijd van de 24e speeldag in de Jupiler Pro League met 4-1 gewonnen van KV Mechelen. De Limburgers staan zo weer wat steviger in de top acht. Malinwa viel al voor het halfuur met tien.

Al heel vroeg in de wedstrijd maakte Luca Oyen (5.) er op aangevan van Trésor 1-0 van. De slechte start zette zich nog verder voor de bezoekers, want na 26 minuten kreeg Thibaut Peyre rood na een tackle als laatste man op Onuachu. KV Mechelen kon in het vervolg van de eerste helft met de nodige moeite stand houden, en na de pauze wist het zelfs te scoren. Helemaal aan het begin van de tweede helft mikte Hugo Cuypers (46.) een hoekschop van Schoofs tegen de netten.

Middenin de tweede helft stelde Genk dan toch orde op zaken. Eerst maakte Mujaid Sadick (66.) er met het hoofd 2-1 van op aangeven van Ito, daarna kon Theo Bongonda (80.) makkelijk binnenschuiven op assist van diezelfde Ito. Na een geweldige voorzet van alwéér Ito maakte Paul Onuachu (86.) er in het slot nog 4-1 van.

In het klassement blijft KV Mechelen zevende, maar het ziet Genk naderen tot op één puntje. De kloof met nummer negen OH Leuven bedraagt nu al een comfortabele vijf punten. Beide ploegen dromen stiekem nog van de top vier, maar zijn daar toch respectievelijk zes en zeven punten van verwijderd. Wordt lastig.

