Racing Genk heeft zondagnamiddag op de 27e speeldag in de Jupiler Pro League vlot met 2-0 (rust: 1-0) gewonnen van een zwak Standard.

De bezoekers kwamen in de beginfase al meteen goed weg. Gouden Schoen en topschutter Paul Onuachu kopte op voorzet van Daniel Munoz raak, maar het doelpunt werd op aangeven van de assistent-scheidsrechter afgekeurd wegens buitenspel. Op één kans voor sluipschutter Renaud Emond na konden de Rouches voor de pauze niet dreigen en de treffer aan de overkant kon niet uitblijven, ondanks een gebrek aan efficiëntie bij de Limburgers, die met een vertimmerde defensie en een verstevigd middenveld aan de aftrap waren verschenen. Met de rust in zicht speelde Trésor dan toch Théo Bongonda mooi vrij en de voormalige belofteninternational liet Arnaud Bodart met een stevige schuiver kansloos: 1-0.

Toen Onuachu er in het begin van de tweede helft 2-0 van maakte, was de wedstrijd gespeeld. Standard kon geen vuist maken en gaf op geen enkel moment de indruk de nederlaag te kunnen vermijden. De elfde nederlaag van het seizoen reeds voor de Rouches, die met 29 punten niet verder komen dan de dertiende plaats in het klassement, met amper zes punten meer dan Seraing, de voorlaatste in de stand.

KRC Genk rechtte de rug na de 2-1 nederlaag van woensdag op bezoek bij OHL. Van een stek in de Champions' play-off is de vicekampioen echter nog ver verwijderd. De Genkies volgen met 38 punten op de achtste plaats en tellen tien punten minder dan Club Brugge, de huidige nummer vier in de stand.

