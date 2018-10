Racing Genk wordt leider na ruime zege op AA Gent

Gent valt terug naar de zevende stek, net buiten Play-off 1.

Racing Genk begon de partij sterk met een bedrijvige Paintsil op de linkerflank. De Ghanees verving de geblesseerde Trossard en claimde vroeg in de partij een strafschop na hands van Bronn. Ook Malinovskyi toonde zich zijn dreigende zelf. Met twee afstandschoten zette hij Kalinic meteen aan het werk.

Na zeventien minuten was het toch raak voor de Limburgers. Een hoekschop werd door Ndongala op Kalinic getrapt, Samatta (17.) was goed gevolgd in de herneming en trapte de 0-1 binnen. Gent was nog maar nauwelijks hersteld van de opgelopen achterstand of het stond 0-2. Paintsil (18.) tikte een voorzet van Ndongala koelbloedig voorbij Kalinic. Het water stond de thuisploeg helemaal aan de lippen en Genk profiteerde optimaal. Na 27 minuten was ook Ndongala trefzeker. De Congolees werkte een voorzet van Uronen keurig af, 0-3. Genk liet vervolgens de voet van het gaspedaal en Gent kon tegenscoren op stilstaande fase, via Bronn (38.). De Buffalo's nekten zichzelf echter in het slot van de eerste helft door een tweede gele kaart voor Dejaegere (42.).

Na rust - en met een Gentenaar minder - was het vuur een beetje gedoofd. Lucumi zette Thoelen, die bij de rust Kalinic was komen vervangen, een eerste keer aan het werk. De Gentse reservedoelman mocht na 67 minuten een eerste keer de bal uit zijn netten vissen na een heerlijk afstandschot van Malinovskyi. Paintsil (73.) maakte de afgang vervolgens compleet met een afgeweken bal, die eveneens achter Thoelen verdween. Gent reageerde met schotjes van Odjidja-Ofoe en Verstraete, maar scoren lukte niet meer voor de thuisploeg. Voor Genk verzuimden invallers Fiolic en Ingvartsen de score nog hoger te laten oplopen.