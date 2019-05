Racing Genk heeft vrijdagavond de openingswedstrijd van de zevende speeldag in Play-off I van de Jupiler Pro League met 4-0 (rust: 1-0) gewonnen van een onmondig Antwerp.

Draaischijf Ruslan Malinovskyi opende na 25 minuten van op de stip de score na een handsbal van Dino Arslanagic. Het bleef nog even spannend in de Luminus Arena, maar na de pauze maakte Genk de klus af met twee doelpunten in twee minuten.

Eerst strafte topschutter Ally Samatta dom balverlies van Simao genadeloos af met een krul voorbij een kansloze Sinan Bolat, nummer 23 van het seizoen voor de Tanzaniaan. Nadien zette Leandro Trossard zich goed door op links, waarna de Japanner Junya Ito aan de tweede paal kon binnenduwen: 3-0 en de klus was geklaard voor de thuisploeg. Nadien tikte Genk de wedstrijd volwassen uit, in de slotfase maakte Bryan Heynen er van op de stip zelfs nog 4-0 van, na een fout op Jere Uronen.

Racing Genk blijft zo foutloos in eigen huis, nam daarnaast revanche voor de nederlaag op de tweede speeldag op bezoek bij Antwerp en zette vooral een belangrijke stap richting de vierde landstitel in de clubgeschiedenis, de eerste sinds 2011. Eerste achtervolger Club Brugge volgt nu al op negen punten en staat onder enorme druk om zondag in de vooravond de drie punten mee te nemen uit de Ghelamco Arena, waar AA Gent zich hoopt te herstellen van de verloren Bekerfinale tegen KV Mechelen.

Een week later speelt Club vervolgens zijn laatste troefkaarten uit als Genk naar het Jan Breydelstadion afzakt, maar met een meer dan indrukwekkende 18 op 21 op de tabellen lijkt er nog weinig de Limburgers van de landstitel te kunnen houden.

Antwerp blijft voorlopig op de derde plaats in het klassement, met twee punten meer dan Standard. De Rouches spelen zondagnamiddag de Clasico op het veld van Anderlecht en bij winst gaan ze dus opnieuw over The Great Old naar de derde plaats.