Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) zegt na de racistische incidenten tijdens Club Brugge - Anderlecht dat de Pro League en de voetbalclubs 'hun verantwoordelijkheid moeten opnemen.' Somers en de Pro League zitten dinsdag samen. Ook ex-Anderlechtspeler en Rode Duivel Romelu Lukaku richtte zich op Instagram tot de Pro League. De Brugse politie heeft intussen een onderzoek geopend, Club Brugge zegt dat het er alles aan zal doen om de daders te identificeren en te straffen.

'Dit gebeurt nog al te vaak,' zegt Somers in een reactie. 'Op straat, in cafés, maar zeker ook in de voetbalwereld. Vincent Kompany zegt terecht dat hij gedegouteerd is, maar we zouden allemaal gedegouteerd moeten zijn. Dergelijke racistische praat druist in tegen alles waar we als samenleving voor staan. Dit mogen we nooit aanvaarden.'.

Minister Somers wil ook niet dat het bij woorden en verklaringen alleen blijft. 'Begrip en mondelinge veroordelingen volstaan niet, al deze supporters moeten een stadionverbod krijgen', klinkt het.

Er bestaat ook al langer een project, dat mee gefinancierd wordt vanuit Vlaanderen, dat racisme in het Belgisch voetbal moet helpen aanpakken. Op woensdag 13 oktober werd dat project officieel afgetrapt. Naast een stadionverbod kunnen supporters die inbreuken plegen op bepalingen rond racisme en discriminatie worden doorverwezen naar een specifiek vormingstraject bij Kazerne Dossin.

Maar het project kan volgens minister Somers enkel slagen 'als de voetbalclubs en de Pro League hun verantwoordelijkheid opnemen'. En daar lijkt het schoentje te wringen want 'de doorstroom vanuit de voetbalclubs loopt nog te moeizaam'.

'Morgen zit ik alvast samen met de Pro League om te weten hoe dat komt en hoe we dat kunnen verbeteren', zegt minister Somers.

Ook Bart Verhaeghe, voorzitter van Club Brugge, zal bij dat overleg aanwezig zijn. 'Dit met z'n allen mondeling veroordelen is niet voldoende, we moeten actie ondernemen. We willen dit project breed uitrollen en voetbalclubs moeten daar actiever aan meewerken', besluit Somers.

'Gedegouteerde' Vincent Kompany

Zondagnamiddag werd de wedstrijd in eerste klasse tussen Club Brugge en Anderlecht ontsierd door racistische opmerkingen van enkele Brugge-supporters richting de staf van Anderlecht.

In een interview na de wedstrijd zei Anderlecht-trainer Vincent Kompany dat hij 'gedegouteerd' was omdat hij en zijn team heel de wedstrijd werden uitgescholden voor 'bruine aap'. Kompany liet vervolgens verstek gaan voor de verplichte persconferentie.

Na de wedstrijd veroordeelden Club Brugge, Anderlecht en de Pro League de racistische uitlatingen. 'Racisme en discriminatie hebben geen plaats in de samenleving en in of rond onze stadions. Daar kunnen we niet duidelijk genoeg over zijn', tweette de Pro League. 'De Pro League neemt samen met haar clubs de verantwoordelijkheid op om voor de coaches aan de zijlijn, de spelers op het veld, de ballenjongens aan de kant van de zijlijn of voor de supporters in het stadion voor een veilige omgeving te zorgen.'

Romelu Lukaku: 'Genoeg is genoeg'

Ex-Anderlechtspeler en Rode Duivel Romelu Lukaku richtte zich op Instagram tot de Pro League: 'Ik hoop dat jullie nu wél eens in actie schieten', verklaart de aanvaller van Chelsea.

De ongezouten boodschap van Lukaku: 'Dat een icoon als Vincent Kompany wordt uitgescholden voor zijn huidskleur... Genoeg is genoeg. F*ck jullie met jullie hashtags, onderneem nu eens echt actie. This is some BS!!!'

Club Brugge wil daders identificeren en straffen

Club Brugge maakt maandag in een bericht op haar website en sociale media duidelijk dat het er alles aan zal doen om de fans die zich zondag schuldig maakten aan racisme tegenover Kompany, zijn staf en spelers te identificeren. Club wil hen een buitengerechtelijk stadionverbod opleggen, zoals het in het verleden ook al deed.

De Brugse politie zal intussen dan toch een proces-verbaal opstellen naar aanleiding van de racismerel na de match van Club Brugge tegen Anderlecht. Dat meldt Focus WTV en werd bevestigd door de Brugse politie.

Oorspronkelijk was de Brugse politie niet meteen van plan een PV op te stellen maar dat wordt nu toch gedaan 'om het onderzoek makkelijker te maken', aldus woordvoerster Lien Depoorter van politie Brugge. 'We stellen ambtshalve een PV op zodat we makkelijker kunnen onderzoeken.'

Ook bondsparket opent onderzoek

Ook het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een onderzoek geopend. 'Bij een doorverwijzing zal het incident behandeld worden door de Nationale Kamer in de strijd tegen discriminatie en racisme, die aan het begin van het seizoen werd opgericht om op een krachtige en adequate manier alle racisme- en discriminatiezaken in het Belgische voetbal disciplinair te behandelen', zo klinkt het in een persbericht.

'Racisme is verwerpelijk', vervolgt de KBVB. 'Altijd en overal. Op het terrein en in de tribunes. Racistische en discriminerende spreekkoren veroorzaken onherstelbare schade. Ze hebben geen plaats in een voetbalstadion. Punt.'

'Spelers, coaches, scheidsrechters, stewards, fans en iedereen die betrokken is bij een voetbalwedstrijd verdient een veilige omgeving. Het lijkt de logica zelve. Maar een realiteit is het niet.'

'De clubs staan voor de dwingende opdracht om werk te maken van een zerotolerancebeleid op het vlak van discriminatie, racisme en ook geweld en pyrotechnisch materiaal. In woord en in daad.'

'De KBVB wil fans, spelers, bestuurders, trainers, vrijwilligers blijven oproepen om elke uiting van racisme en discriminatie in het prof- en amateurvoetbal te melden via het Come Together meldpunt in de RBFA app of de websites van de KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF.'

