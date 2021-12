Sport/Voetbalmagazine praatte uitvoerig met Radja Nainggolan. De Antwerpenaar heeft het onder meer over de voorbeeldfunctie van voetballers.

Het feit dat je imago buiten het terrein soms een invloed gehad heeft op het oordeel van trainers, stoort dat jou?

Nainggolan: 'Ja, want voetbal is een hobby, iets dat ik met heel mijn hart doe, maar het is ook mijn job. Als iemand morgen gaat werken en 's avonds gaat hij op stap met vrienden, zal zijn baas hem dat dan kwalijk nemen als hij zijn werk goed doet?'

'Voetbal is niet anders. Als ik wil uitgaan, dan ga ik uit. Als ik op restaurant wil gaan, dan doe ik dat. Het is aan mij om te zien of mijn lichaam daartegen bestand is of niet.'

Als de coach er op het veld niks van ziet, waarom zou je het dan laten, is dat wat je zegt?

Nainggolan: 'Voilà. Ik vind: je hebt het voetbal en je hebt alles ernaast. Buiten het veld heeft mijn trainer niks aan mij te zeggen.'

Ik ben niet iemand die voor de supporters gaat staan applaudisseren om hun vriend te zijn.

Vaak zijn het ook supporters die reageren. We zien jou bijvoorbeeld nog niet in de Premier League spelen, met al die tabloids. Eist men volgens jou te veel van topvoetballers wat hun gedrag betreft?

Nainggolan: 'Iedereen zegt dat we een voorbeeldfunctie hebben. Ik ben een voorbeeld op het veld. Ik heb nooit een gebrek aan respect tegenover mijn ploegmaats. Ik ben de eerste die voor hen, voor de coach en de club door het vuur gaat. Ik verdedig hen allemaal. Dat is het voorbeeld dat ik moet geven wat het voetbal betreft. In het leven daarbuiten moet ik een voorbeeld zijn voor mijn kinderen.'

Je eigen fans hebben je wel altijd geapprecieerd. Dat is allicht het belangrijkste?

Nainggolan: 'Weet je, ik ben niet iemand die voor de supporters gaat staan applaudisseren om hun vriend te zijn. Ik ben blij als zij voor mij applaudisseren voor wat ik op het veld presteer. Daar geef ik alles. Niet speciaal voor hen, hé! Gewoon omdat ik zo in elkaar zit. Ik wil alle wedstrijden winnen, ik wil de beste zijn, de sterkste, kleine veldslagen in de match winnen. Dat is hoe ik ben.'

Lees het volledige interview met Radja Nainggolan in Sport/Voetbalmagazine van 22 december.

