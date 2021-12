De politierechtbank heeft Antwerp-speler Radja Nainggolan donderdag veroordeeld tot zeven maanden rijverbod, waarvan vier maanden effectief, en 3200 euro boete.

De Antwerpse politie had Nainggolan eind augustus tegengehouden na een snelheidsovertreding. De ex-Rode Duivel werd op de Scheldekaaien 's avonds laat staande gehouden door de politie nadat hij met zijn wagen aan hoge snelheid een ander voertuig had ingehaald en daarbij een volle witte lijn had overschreden. Volgens de politie reed hij aan een - gecorrigeerde - snelheid van 106 km/u. De voetballer bleek ook licht onder invloed van alcohol.

Omdat Nainggolan op beide vlakken niet aan zijn proefstuk toe is, had de procureur een jaar rijverbod gevorderd. Zijn advocaat had de precies gemeten snelheid in twijfel getrokken.

'In het proces-verbaal zwaait de politie met snelheden tot 120 km/u. Mijn cliënt geeft toe dat hij iets te snel gereden heeft, maar nooit aan die snelheden. De rechter heeft nu geoordeeld dat er inderdaad geen enkele zekerheid bestaat over de precieze snelheid en houdt het in het vonnis op een onaangepaste snelheid', zegt meester Omar Souidi.

'Gezien de fors hogere strafeis ben ik uiteraard tevreden met de uitspraak gezien de rechtbank ons volgt dat de stelling van de politie omtrent de gereden snelheid niet kan worden bijgetreden. Voor de feiten die Radja bekent, werd een constructieve straf opgelegd.'

