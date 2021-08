Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, heeft het in zijn wekelijkse analyse van het voetbalweekend deze keer vooral over het gedrag van Radja Nainggolan, de nieuwe grote man bij Antwerp.

Radja Nainggolan komt weer in opspraak: met 100 kilometer per uur door de bebouwde kom in Antwerpen en onder invloed.

Radja Nainggolan komt weer in opspraak: met 100 kilometer per uur door de bebouwde kom in Antwerpen en onder invloed. Jacques Sys: 'Hij zei achteraf dat hij zich had laten meeslepen door de emoties. Maar wat ben je met zo'n uitspraak als je de week voordien nog roept dat je een voorbeeld wilt zijn voor de jeugd? Nainggolan leert het duidelijk nooit. Het is niet zomaar dat Roberto Martínez hem in 2018 niet wilde meenemen naar het WK. 'De vraag is hoe je als club met zo'n incident omgaat. Nainggolan is zeker geen slechte jongen, maar hij kan zichzelf niet controleren. En zijn omgeving slaagt er ook niet in dat te doen. Terwijl hij intussen 33 jaar is. Dan moet je toch langzamerhand volwassen worden, nadat er al incidenten zijn geweest. Bovendien is hij vader van vier kinderen. 'Antwerp kan zoiets natuurlijk missen als kiespijn. De club staat voor een belangrijke week en moet donderdag de 4-2-nederlaag op Omonia Nicosia rechtzetten. Met Didier Lamkel Zé is er een woelwater uit de kleedkamer verdwenen, het valt te hopen dat er met Nainggolan op dat vlak geen vervanger is aangetrokken. Geen gemakkelijk opgave wordt het in ieder geval voor Brian Priske om die kleedkamer te managen. En resultaten te boeken, want die vraagt de clubleiding.' Eupen staat na vijf speeldagen samen met Club Brugge bovenaan in de competitie. Sys: 'Terwijl ze amper geld hebben om nieuwe spelers aan te trekken. De nieuwe trainer, Stefan Krämer, zei voor het begin van het seizoen dat hij herkenbaar wilde voetballen, met een ploeg waar een idee achter zit. Dat vraagt, zei hij, agressiviteit, tempo en risico in je spel. En veel sprints. Alleen wil iedere trainer uiteindelijk zo werken en kun je dat allemaal wel roepen, maar je moet het ook doen, je filosofie ook in je trainingsaanpak overbrengen. Eupen staat niet alleen bovenaan, het scoorde ook de meeste goals. 'Nu hoor je in Eupen: als er in die wedstrijd op Club Brugge geen tien minuten bijkomen, dan winnen ze daar en staan ze nu drie punten los. Los daarvan: er is op dit moment te veel commotie rond de scheidsrechters en beslissingen van de VAR. Zoals vrijdag op Standard bleek. Dat Alexander Blessin na de wedstrijd zo uithaalde, omdat hij vond dat er bij de winnende goal sprake was van buitenspel, dat was ongezien. De club reageerde ook in een officieel statement. De vorige seizoenen waren er veel groeipijnen rond de VAR. Die zouden langzamerhand mogen opgelost zijn.'Union zag zijn opgang op KV Mechelen gestopt. Sys: 'Ze hadden geen antwoord op het agressieve spel van KV en kwamen nooit in hun spel. Maar Union blijft een van de best voetballende ploegen van de competitie. Net zoals Sporting Charleroi trouwens. Dat was niet echt de verwachting. Zondag speelt Union tegen Standard, op dit moment is dat de nummer vier tegen de nummer drie. Gekker kan een competitiestart niet zijn.'