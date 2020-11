Voormalig Rode Duivel Radja Nainggolan (32) wordt ambassadeur bij Beerschot. Dat meldt de verrassende leider in de Jupiler Pro League maandag.

Nainggolan, momenteel aan de slag bij Inter Milaan, speelde van zijn twaalfde tot zijn zeventiende voor Germinal Beerschot. Daarna trok hij naar Piacenza in Italië, waar hij een mooie carrière uitbouwde.

'Vanuit zijn nieuwe vaderland bleef hij de voorbije jaren de indrukwekkende opmars van onze club vanuit eerste provinciale naar 1A met belangstelling volgen', zo klinkt het op de website van Beerschot. 'En toen hij enkele jaren geleden tijdens een vrij weekend met de Rode Duivels in België was, nam hij van de gelegenheid gebruik om samen met Jan Vertonghen in het Olympisch Stadion een thuismatch van Beerschot Wilrijk bij te wonen.'

'Met veel plezier word ik ambassadeur. Beerschot is zoals ik. Rauw en inventief', reageert Nainggolan. 'Ook hun supporters zitten diep in mijn hart. 'We do what we want', klinkt me soms niet vreemd in de oren. Hun eerste plaats is een een zeldzame verwezenlijking. Onderschat dat niet. Dit heeft alles te maken met een hart voor de club en elkaar, giet daar nog een saus van talent en techniek over en je krijgt waar iedereen jaloers op is.'

ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ʀᴀᴅᴊᴀ 💜



👉 Radja Nainggolan wordt ambassadeur van Beerschot.



"Met veel plezier word ik ambassadeur. Beerschot is zoals ik. Rauw en inventief."



Lees meer: https://t.co/yRvzu0e0mn#Nainggolan #Ninja #TogetherWeBuildHistory pic.twitter.com/gmYn2rHubL — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) November 30, 2020

Nainggolan, momenteel aan de slag bij Inter Milaan, speelde van zijn twaalfde tot zijn zeventiende voor Germinal Beerschot. Daarna trok hij naar Piacenza in Italië, waar hij een mooie carrière uitbouwde. 'Vanuit zijn nieuwe vaderland bleef hij de voorbije jaren de indrukwekkende opmars van onze club vanuit eerste provinciale naar 1A met belangstelling volgen', zo klinkt het op de website van Beerschot. 'En toen hij enkele jaren geleden tijdens een vrij weekend met de Rode Duivels in België was, nam hij van de gelegenheid gebruik om samen met Jan Vertonghen in het Olympisch Stadion een thuismatch van Beerschot Wilrijk bij te wonen.' 'Met veel plezier word ik ambassadeur. Beerschot is zoals ik. Rauw en inventief', reageert Nainggolan. 'Ook hun supporters zitten diep in mijn hart. 'We do what we want', klinkt me soms niet vreemd in de oren. Hun eerste plaats is een een zeldzame verwezenlijking. Onderschat dat niet. Dit heeft alles te maken met een hart voor de club en elkaar, giet daar nog een saus van talent en techniek over en je krijgt waar iedereen jaloers op is.'