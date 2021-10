Joshua Zirkzee? Christian Kouamé? Benito Raman? Met z'n drieën wegen ze een paar tiental miljoenen euro's, maar het zijn niet de killers die Anderlecht voor ogen had. Intussen is de zoektocht naar een koningskoppel bijlange nog niet afgerond.

Een vraag hield veel bezoekers van het Lotto Park bezig voor aanvang van Anderlecht-Beerschot: welke duo zou Vincent Kompany deze keer op het veld zetten? Er is nog geen sprake van continuïteit en de coach lijkt zelf te worstelen met zijn zoektocht naar de ideale basisploeg. Elke week wordt er gesleuteld aan enkele basisonderdelen van het team, maar vooral de wissels voorin zijn frappant. De startopstellingen in de laatste vijf competitiewedstrijden spreken boekdelen. Tegen Gent liet VK het duo Christian Kouamé- Yari Verschaeren starten. In Oostende vormden Joshua Zirkzee en Christian Kouamé een koppel. Tegen Club Brugge was het de beurt aan het tandem Zirkzee-Verschaeren. In Sint-Truiden stonden Zirkzee en Kouamé aan de aftrap. En voor het bezoek van de rode lantaarn Beerschot afgelopen zondag koos Kompany voor de combinatie Benito Raman-Christian Kouamé. Na de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen op 12 september was het pas de tweede keer dat ze samen aan een wedstrijd begonnen.

Je zou denken dat het leuker spelen is met twee voorin. Maar als we de wedstrijden onder de loep nemen van de drie Anderlechtspitsen, dan is de conclusie dat er onderling weinig interacties en combinaties zijn. Raman maakte zijn competitiedoelpunten op assists van Francis Amuzu, Sergio Gómez en Taylor Harwood-Bellis. De doelpunten van Zirkzee kwamen voort uit een beslissende actie van Gómez, Amuzu, Harwood-Bellis en Verschaeren. En Kouamé profiteerde van de assists van alweer Gómez en Kristoffer Olsson. Dit seizoen waagde Anderlecht een gokje door drie mannen aan te werven die er een moeizaam seizoen hadden opzitten. In de Bundesliga en de Duitse beker scoorde Raman slechts vijf keer voor het in moeilijkheden verkerende Schalke 04, dat uiteindelijk naar tweede klasse afgleed. In de Serie A en in de Coppa Italia deed Christian Kouamé het nog slechter met slechts twee treffers. Zirkzee was er het ergste aan toe. Ondanks enkele optredens in de Bundesliga, de Serie A, de Duitse supercup en zelfs de Champions League met Bayern en daarna Parma kon hij geen enkele treffer aan zijn teller toevoegen. RSCA moet het dus doen met drie nieuwkomers die hun hobbelig parcours nog niet verteerd hebben. Drie jongens die samen bijna 20 miljoen aan marktwaarde vertegenwoordigen, maar van wie geen enkele echt van de grond is gekomen na twaalf competitiewedstrijden. Onder elkaar totaliseren ze slechts elf doelpunten, eentje minder dan Antwerpaanvaller Michael Frey. De Zwitser kostte amper twee miljoen. Op dit moment kan dus niet gezegd worden dat de gok van het Brusselse management een succes was. Maar hoe groot is het geloof van Anderlecht in zijn nieuwe werknemer Raman? Anderlecht zit in een periode waarin het elke euro twee keer moet omdraaien en toch telde het drie miljoen euro neer voor de Gentenaar en gaf het hem een contract dat het normaal niet meer aanbiedt. Dat betekent dat het vertrouwen reëel is. Voor Zirkzee en Kouamé had paars-wit graag een aankoopoptie in het huurcontract opgenomen, maar Bayern en Fiorentina weigerden het voorstel. Dit is het bewijs dat de twee moederclubs hun arbeidskrachten nog niet hebben opgegeven. Voor Zirkzee is een terugkeer naar München na zijn Belgische interim-periode de evidentie zelve. 'Het hoofdstuk Bayern München is nog niet gesloten. Maar op dit moment ben ik daar niet mee bezig. De focus ligt nu op Jong Oranje en Anderlecht', vertelde Zirkzee in Voetbal International. Tijdens zijn verhuis van Beieren naar zijn Brusselse flat nam Zirkzee de trofeeën mee die hij al met Bayern had gewonnen, waaronder de Champions League-replica die hij in 2020 tegen PSG veroverde. Op dat moment werd hij nog aanzien als iemand die op de korte termijn basispion zou worden bij Bayern. Maar een aantal tegenslagen en de moordende concurrentie van Robert Lewandowski, Kingsley Coman, Eric Maxim Choupo-Moting, Serge Gnabry, Thomas Müller en Leroy Sané in de Beierse spelerskern duwden hem in de richting van Anderlecht. Niet zo heel lang geleden kreeg Zirkzee op de voorpagina van de Duitse krant Bild nog een ferme onderscheiding. 'Terwijl jongeren van zijn leeftijd hun rijbewijs proberen te halen of afstuderen aan de humaniora, maakt hij beslissende doelpunten voor Bayern.' Een tijdlang werd hij ook gezien als de natuurlijke opvolger van Lewandowski en dat verklaart waarom veel fans nu nog met zijn shirt rondlopen in de Allianz Arena. De hype rond Zirkzee is overgewaaid en mocht zijn Belgische avontuur niet overtuigend genoeg zijn, is het niet zeker dat Bayern hem volgend seizoen in zijn process zal betrekken. Raman is niet minder zelfverzekerd dan Zirkzee. Hij is ervan overtuigd dat hij sterker is dan toen hij België verliet voor Duitsland en hij is er zeker van dat hij het niveau heeft om een onbetwiste titularis te worden in het team van Kompany. Dat vertrouwen nam vooral de voorbije weken toe, want tijdens zijn eerste weken in België was hij op fysiek en psychologisch vlak niet op zijn best. Zijn laatste maanden in het Ruhrgebied waren zo moeizaam verlopen dat hij bijna als een gebroken man terugkeerde naar de heimat. 'Als ik daar zes maanden langer was gebleven, zou ik mijn carrière hebben stopgezet', gaf hij een paar weken geleden toe. Dit is een andere Raman vergeleken met zijn periode in Gent waar hij de capriolen opstapelde. Niet het minst dankzij het vaderschap is hij meer volwassen geworden. Maar Raman kan het niet laten om af en toe zijn tanden te laten zien en publiekelijk de keuzes van de trainer in twijfel te trekken als hij na een goede prestatie niet aan de aftrap staat. Dat was het geval na de uitwedstrijd in Oostende en het bezoek van Club Brugge toen hij telkens de gelijkmaker scoorde bij zijn invalbeurt en de week erna weer op de bank belandde. Kouamés zelfvertrouwen lijkt wat meer aangetast te zijn dan die van zijn twee rechtstreekse concurrenten. Een zware knieblessure, een volledig mislukt seizoen in Italië, een olympisch toernooi dat in mineur werd afgesloten en nietszeggende statistieken bij Anderlecht hebben zijn zelfverzekerdheid gefnuikt. Hij scoorde weliswaar tweemaal in de galavertoning tegen KV Mechelen (7-2) midden september, maar hij moest daarna wachten tot de match van afgelopen weekend tegen Beerschot om voor de derde keer aan het kanon te staan. En dat is niet genoeg voor een aanvaller wiens marktwaarde niet ver van 10 miljoen euro ligt en die twee jaar geleden nog 22 miljoen bedroeg. De drie spelers zijn keuzes van Kompany, die ervan overtuigd is dat zij het juiste profiel hebben voor het spel dat hij wil spelen. Na het gelijkspel thuis tegen Club Brugge, een wedstrijd waarin Raman inviel en beslissend was, zong Vince via de media de lof van zijn spits. 'Ik voel liefde voor hem. Hij is een speciale kerel en hij is het type dat je emotioneel naar de keel kan grijpen omdat hij zich honderd procent geeft. Maar Beni is Beni. Hij is een vrije en creatieve geest. Ik wist dat hij een vleugje waanzin zou meebrengen, maar hij ligt goed in de groep en past perfect in het team.' Kompany prijst ook zijn ongelooflijke energie wanneer hij op het veld staat. Anderlecht was in maart al geïnteresseerd in Raman, maar de financiën van de club lieten een transfer niet toe. Het management bekeek vervolgens andere profielen, maar ondanks het financiële aspect bleef Raman de eerste keuze. Kouamé heeft zichtbaar ook een sterke band met de coach. 'Ik heb voor Anderlecht gekozen omdat ik hou van de manier waarop Vincent Kompany speelt', zei hij meteen bij zijn aankomst. En na zijn eerste minuten bij Anderlecht kaatste Kompany de bal terug. 'Jullie hebben allemaal gezien wat hij ons kon brengen.' Even daarvoor waren Zirkzee en de coach ook een romance begonnen op Neerpede. Toen de speler aankwam, zei Vinnie dat zijn nieuwe spits eigenlijk te goed is voor de Belgische competitie. En het antwoord van Zirkzee liet niet lang op zich wachten. 'Ik heb ook gehoord wat Kompany zei', bekende de Nederlander in Voetbal International. 'Als zoiets uit zijn mond komt, is dat natuurlijk een enorm compliment. Je hebt voor elke trainer respect, maar voor iemand met zo'n staat van dienst net een beetje meer. Ik ben het overigens niet met hem eens dat ik te goed ben voor het Belgische voetbal.' Kouamé maakte twee jaar geleden zijn debuut voor de A-ploeg van Ivoorkust. Maar zijn carrière ging erop achteruit en hij werd sindsdien vaak naast de kern gezet. Hij vierde pas begin deze maand zijn rentree met twee korte invalbeurten. In totaal heeft hij zes caps achter zijn naam staan, maar scoren zat er nog niet in. De Ivoriaanse spits had zijn passage op de Spelen van Tokio kunnen gebruiken om zich te laten gelden en zo zijn plaats in de A-ploeg te verdienen, maar hij was daar verre van briljant. Nochtans mocht hij drie keer de volle negentig minuten spelen; ook daarin kon hij geen goal maken. Raman van zijn kant heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij in België een terugkeer wil forceren in de kern van de Rode Duivels. Twee jaar geleden mocht hij eens een minuut invallen en daarna kreeg hij geen internationale opdrachten meer. Voor Zirkzee moet het avontuur met Oranje nog beginnen. Hij speelt al sinds de U15 bij de nationale ploeg en tegenwoordig maakt hij deel uit van de U21, waar hij de afgelopen weken drie doelpunten maakte. Over de Nederlander bestaat er geen twijfel: hij zal overgeheveld worden naar de A-kern indien hij een rol van betekenis kan spelen bij Anderlecht. Enkele maanden geleden had oud-international Willem van Hanegem tevergeefs campagne gevoerd om Josh mee te nemen naar het EK.