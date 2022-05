Raphael Holzhauser zakt niet mee met Beerschot naar 1B. De Oostenrijker heeft in zijn contract bij de Ratten een degradatieclausule en neemt donderdag in een bericht op Instagram afscheid van de club.

'98 wedstrijden, 60 goals (27 goals, 33 assists). Na drie jaren eindigt dit mooie hoofdstuk voor mij deze zomer', opent Holzhauser zijn boodschap. 'Ik zal altijd positieve herinneringen overhouden aan deze tijd bij deze speciale club. Ik denk alle trainers, alle supporters en vooral alle teamgenoten van de voorbije jaren. Ik wens jullie het beste voor de toekomst en in het leven kom je elkaar altijd een tweede keer tegen.'

De 29-jarige Holzhauser belandde in de zomer van 2019 bij Beerschot nadat zijn contract bij het Zwitserse Grashoppers was beëindigd. De stijlvolle linksvoetige middenvelder promoveerde in zijn eerste seizoen bij de Ratten naar 1A en maakte daarin meteen veel indruk met 16 goals en evenveel assists. Het leverde hem een tweede plaats op in de Gouden Schoen van 2020 (achter Lior Refaelov) en een eerste cap voor de Oostenrijkse nationale ploeg. Dit seizoen waren zijn statistieken een pak minder (3 goals, 7 assists). Samen met Beerschot kon hij de degradatie niet afwenden maar de stilist daalt dus niet mee af naar de 1B Pro League.

Holzhauser wordt nadrukkelijk gelinkt aan Oud-Heverlee Leuven, dat hem naar verluidt al een contractvoorstel deed.

