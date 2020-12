Sport/Voetbalmagazine sprak met de Oostenrijker die betrokken is bij de helft van de goals van Beerschot.

Met elf doelpunten en negen assists is Raphael Holzhauser een van de meest opvallende spelers in deze competitie. De Oostenrijker heeft zo een voet in 20 van de 39 doelpunten die Beerschot aantekende. Met welke zwier en gratie hij zich ook op het veld beweegt, zo ingetogen en bescheiden is Holzhauser daarbuiten.

Sport/Voetbalmagazine had een lang interview met de middenvelder. Hij praat onder meer over zijn overzicht en traptechniek.

'Ik voelde al in de jeugdreeksen dat ik een bepaald overzicht had, dat ik gewoon voelde waar de bal naartoe moest. Dat is toch een bepaalde kwaliteit, dat kun je niet aanleren. Ik kan heel snel denken, tenminste op een voetbalveld. Op school was ik maar een gewone leerling: niet slecht, maar ook niet echt goed.

'Die traptechniek had ik al heel vroeg, al heb ik daar wel hard aan gewerkt. Telkens met mijn linker, mijn rechter gebruikte ik nooit. Ook nu nog amper, dat is mijn zwak punt.

Dat jaar in 1B is voor mij niet slecht geweest: je wordt robuuster, lichamelijk sterker, je leert meer van je afbijten.

'Al als kleine jongen ging ik haast dagelijks in de tuin van mijn oma en opa samen met mijn neef voetballen. Ze hadden daarin een doel gemaakt. Dan werd er bijvoorbeeld op de lat een glas gezet, dat we ervan moesten schieten. Ontelbare keren hebben we dat gedaan, het werd bijna een obsessie om dat glas te raken. Dat balgevoel moet je onderhouden. Ik heb dat nu nog: twee dagen voor iedere wedstrijd ga ik na de training met een paar ploegmaats nog even door. Dan schiet ik op doel.'

En over zijn ontwikkeling en die van Beerschot: 'Dat jaar in 1B is voor mij niet slecht geweest: je wordt robuuster, lichamelijk sterker, je leert meer van je afbijten. Ik ben blij dat ik nu van de trainer veel vrijheden krijg. Misschien is het mijn geluk geweest dat Losada als voetballer ook liefst in die rol speelde. Hij heeft bij Beerschot vorig seizoen echt voor een ommekeer gezorgd.

'De kracht van de ploeg is dat iedereen op het veld heel goed weet wat hij moet doen. Maar ook: wat hij niet moet doen. Beerschot is echt aan een proces bezig waarin we leren verschillende systemen te beheersen. We kunnen zelf initiatief nemen, maar net zo goed counteren.'

