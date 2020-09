De Oostenrijker van Beerschot is de eerste laureaat van het seizoen bij de spelers, Karim Belhocine is dat bij de coaches.

Na een enorm spannend duel tussen Xavier Mercier (OH Leuven) die net verkozen werd door de lezers van Sport/Voetbalmagazine en Raphael Holzhauser die de voorkeur kreeg bij de journalisten, is het uiteindelijk toch de Oostenrijker geworden die met de prijs ging lopen. Na een seizoen in de anonimiteit van 1B met zeven doelpunten en negen assists, deed de Beerschotspeler in augustus iedereen in de Jupiler Pro League met verstomming slaan.

Hij was beslissend met een assist aan Marius Noubissi tegen KV Oostende, was een gesel voor de verdediging van Waasland-Beveren met twee doelpunten en een assist en deed zelfs de netten van Simon Mignolet trillen om uiteindelijk de winst weg te graaien in het Jan Breydelstadion. Met een register dat soms aan dat van Hans Vanaken doet denken, schittert de Oostenrijk vooral tussen de lijnen, waar hij van zich laat spreken met zijn flair en klasse. Je zou het hem niet geven met zijn 1,93 meter.

Lees volgende week een interview met Holzhauser in Sport/Voetbalmagazine.

Belhocine coach van de maand

Met 47% van de stemmen bij de lezers en bijna unanimiteit bij de journalisten van Sport/Voetbalmagazine, werd Karim Belhocine (Charleroi) meer dan overtuigend verkozen tot coach van de maand. Meer dan een eendagsvlinder ziet het er ook steeds meer naar uit dat de Algerijnse Fransman mag uitkijken naar een prachtig seizoen. Ondertussen stevig gevestigd in zijn T1-kostuum, gaat de opvolger van Felice Mazzu gewoon door op zijn elan.

Linsachter Nurio vervangen door Joris Kayembe, een succes. Ryota Morioka op de 10 plaatsen om zo Guillaume Gillet naast Marco Ilaimaharitra te zetten op het middenveld was een even groot succes. En vooraan is de aanwezigheid van Kaveh Rezaei, die de voorbereiding nog miste, van onschatbare waarde voor Shamar Nicholson en Ali Gholizadeh.

Die evenwichtsoefening was niet zo makkelijk te bereiken, maar Karim Belhocine werd de laatse maanden wel niet iets meer dan een people manager. Aan zijn kunde als leider van de kleedkamer, voegde de voormalige assistent van Hein Vanhaezebrouck ook nog eens strategisch inzicht. Door zich te kunnen aanpassen aan de tegenstander of net zijn wil er aan op te leggen, is Belhocine zonder twijfel de hoofdreden van het perfecte parcours van Charleroi in augustus.

