De Oostenrijker van Beerschot is de eerste laureaat van het seizoen bij de spelers.

Na een enorm spannend duel tussen Xavier Mercier (OH Leuven) die net verkozen werd door de lezers van Sport/Voetbalmagazine en Raphael Holzhauser die de voorkeur kreeg bij de journalisten, is het uiteindelijk toch de Oostenrijker geworden die met de prijs ging lopen. Na een seizoen in de anonimiteit van 1B met zeven doelpunten en negen assists, deed de Beerschotspeler in augustus iedereen in de Jupiler Pro League met verstomming slaan.

Hij was beslissend met een assist aan Marius Noubissi tegen KV Oostende, was een gesel voor de verdediging van Waasland-Beveren met twee doelpunten en een assist en deed zelfs de netten van Simon Mignolet trillen om uiteindelijk de winst weg te graaien in het Jan Breydelstadion. Met een register dat soms aan dat van Hans Vanaken doet denken, schittert de Oostenrijk vooral tussen de lijnen, waar hij van zich laat spreken met zijn flair en klasse. Je zou het hem niet geven met zijn 1,93 meter.

