Razvan Marin, de jonge leider van de Rouches: 'Standard, dat is fightingspirit'

De ochtendtraining zit erop. De Académie is ondergesneeuwd en er heerst een opvallende rust. We zijn nochtans 31 januari, de laatste en meestal hectische dag van de wintermercato. Christian Luyindama komt zijn ploegmaats groeten, want hij vertrekt richting Istanbul, waar een contract bij Galatasaray op hem ligt te wachten. Een beetje later op de dag zal Alen Halilovic hier aankomen om zijn overstap - op huurbasis - van AC Milan te officialiseren.

...