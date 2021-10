In enkele dagen tijd ontsloeg Excel drie clublegendes, die samen bijna 200 wedstrijden voor de Rode Duivels speelden. Wij gingen op zoek naar wat uitleg en vonden mensen die wilden praten.

'Fernando Da Cruz en Royal Excel Mouscron zetten een punt achter hun samenwerking. Het bestuur van de club wil graag de nadruk leggen op het werk dat Fernando Da Cruz en zijn staf hebben gerealiseerd en hun betrokkenheid bij de opdracht die hen was toevertrouwd.' Zo luidde het communiqué van half oktober 2020. Bijna dag op dag een jaar later werd Enzo Scifo naar dezelfde uitgang begeleid. Dit keer met minder zalvende woorden vanwege het bestuur. Vorige week liet voorzitter Patrick Declercq in Het Laatste Nieuws optekenen: 'De opdracht van Enzo Scifo was om een mix te maken van ervaren spelers en jonge talenten, maar dat heeft hij niet gedaan. (...) We waren grote fan van Enzo als speler, maar als trainer heeft hij ons teleurgesteld.' Het ging hier dus duidelijk niet om een scheiding met onderlinge toestemming in een serene sfeer. Maar Mbo Mpenza, die op zijn beurt begin vorige week werd ontslagen, kreeg het nog harder te verduren. Het communiqué van Excel deed monden openvallen: 'De club gaf de voormalige Rode Duivel de vrije hand om een competitieve kern en staf te vormen, maar hij voldeed niet aan de verwachtingen. Wegens resultaten die de club naar de kelder van 1B brachten, moest het bestuur reageren en een zware beslissing nemen. Dat is nu gebeurd.' Bam! Hij werd ook afgerekend op het feit dat hij zijn lot verbonden had aan dat van de trainer die hij had gekozen. Tijdens hun laatste gemeenschappelijke persconferentie zei Mbo Mpenza: 'Als Enzo vertrekt, volg ik hem.' In de zomer kreeg de club nog applaus toen ze niet alleen Scifo en Mbo Mpenza, beiden kind aan huis bij Excel, maar ook Emile Mpenza bij de staf haalde. Het was de terugkeer van een echte lokale held. Achteraf bekeken moet evenwel de conclusie zijn: dat kon nooit lukken. In een competitie waar je tijdens de week hard moet werken en in het weekend je voet zetten, was de methode-Scifo gedoemd om te mislukken. Kijk naar de sleutelspelers in de kleedkamer. Christophe Lepoint heeft in de Bundesliga en de zware Engelse tweede afdeling gewerkt, met harde trainers als Hein Vanhaezebrouck, Mircea Rednic en Michel Preud'homme. TeddyChevalier heeft de methodes en het geroep van Hugo Broos, Francky Dury, Erwin Koeman, Luka Elsner en Vanhaezebrouck moeten verduren. Clément Tainmont kent de uitspattingen van Frédéric Vanderbiest en Dennis van Wijk. En Jérémy Taravel heeft getraind onder Peter Maes, Frankie Vercauteren, Bernd Storck, Vanhaezebrouck en Dury. En nu stonden ze tegenover een coach als Enzo Scifo, die er niet om bekend staat dat hij zijn tanden toont. De stijl van Scifo is eerder: 'Komaan, jongens, we gaan ervoor.' Met daarbij enkele vuistjes. 'We begrepen al snel dat dat voor problemen zou zorgen, dat we met die zachte methodes geen rol van betekenis zouden spelen', vertelt ons iemand bij Mouscron. 'Scifo is echt een vriendelijke gast, maar in dit vak leidt dat vaak tot niets.' De anciens van de groep maakten soms een opmerking of stelden hem vragen. De oud-vedette kon daar niet altijd goed mee omgaan. We krijgen ook het volgende te horen: 'Zijn methodes samengevat in één woord? Improvisatie.' Wekenlang was het vaste prik op Le Canonnier: Scifo kwam niet lang voor de training in het stadion aan en bleef niet lang nadat de sessie was afgelopen. Zijn assistenten waren er langer en gaven de oefeningen. Onder hen ook José Jeunechamps, een T2 met een engagement dat fel afsteekt bij de coole zenhouding van Scifo. Dat moest dus wel botsen, ze waren gewoon niet gemaakt om samen te werken. Ruim een maand geleden stapte Jeunechamps zelf op. Vandaag keert hij terug als hoofdcoach. 'Het bewijs dat het bestuur in hem gelooft, dat het meer in zijn methode gelooft dan in die van Scifo', zegt een goede bron binnen de club. Die voegt er wel aan toe dat de voormalige Rode Duivel op menselijk vlak zeker geen slechte herinneringen nalaat op Le Canonnier: 'Het is een gentleman, met een heel andere persoonlijkheid dan de Duitse trainers die er de laatste tijd passeerden. Met hen liep het op sommige dagen erg stroef. Maar er werd wel hard gewerkt, het ging er ernstig aan toe, ze stonden niet toe dat het slabakte. Je moet je aan de omstandigheden kunnen aanpassen. In 1B moet je de mouwen opstropen, dat is geen competitie voor ballerina's.' De nieuwe coach heeft een hoop werk op de plank. Excel is afgezakt naar de laatste plaats en veel spelers zitten met hun hoofd al elders. 'Als je enkele maanden geleden nog in eerste klasse speelde en je staat nu dichter bij de amateurreeksen, dan ben je gefrustreerd, woedend', vertelt iemand binnen de club. 'Het ego heeft bij iedereen een klap gekregen. We worden belachelijk gemaakt. Het probleem zit meer in het hoofd dan in de benen.' We horen ook dat de sfeer in de club compleet verziekt is. Maar eigenaar Gérard Lopez wil die malaise nog altijd niet onder ogen zien. Hij komt nooit naar Moeskroen, want hij is te veel in beslag genomen door zijn andere clubs, Bordeaux en Boavista. Er is wel een nieuwe CEO aangesteld om de dagelijkse gang van zaken te beredderen: voormalig financieel directeur Benjamin Sellier, die Paul Allaerts vervangen heeft. De voornaamste prioriteit momenteel is: opklimmen in het klassement om een tweede degradatie op rij te vermijden. 'We verdienden zeker één of twee punten meer te hebben, want we zijn enkele keren duidelijk benadeeld door de arbitrage', zegt iemand binnen de club. 'Maar meer ook niet. Ons klassement weerspiegelt eigenlijk ons niveau sinds de zomer.' De brandweerman die het vuur moet komen blussen, is niet aan zijn proefstuk toe. Het is usual suspect Philippe Saint-Jean. Een van zijn eerste beslissingen was om nieuwe bruggen te slaan tussen het opleidingscentrum en de eerste ploeg, door jeugdtrainers naar de profkern af te vaardigen. In de huidige kern zitten er een half dozijn spelers die gevormd zijn op Futuro. En de U21 van Excel spelen een goed kampioenschap in de B-reeks (niet die met Anderlecht, Club Brugge, Standard en Genk) tegen opponenten als Eupen, Oostende, Beerschot en Union. Alleen dat al kleurt toch een beetje het seizoen van de Henegouwers.