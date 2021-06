De Rode Duivels speelden donderdag in Kopenhagen een onherkenbare eerste helft, maar ook een zeer sterke tweede periode. Daarin bogen de Duivels, onder leiding van een uitstekend ingevallen Kevin De Bruyne, een 1-0 achterstand om in een 1-2 zege. Jan Vertonghen en Romelu Lukaku beseften na afloop dat de eerste helft van een veel te laag niveau was.

'We hadden geen rust aan de bal', opende kapitein Jan Vertonghen voor de microfoon van rechtenhouder VRT. 'We wisten vooraf dat Denemarken gewoon een heel sterk elftal heeft. Ze speelden nu in een ander systeem, met veel meer enthousiasme en de supporters achter zich. Wij konden daar voor rust niets tegenover zetten. Wat ik van onze drie invallers (Kevin De Bruyne, Eden Hazard en Axel Witsel, red.) vond? Er was ook nog Thomas Vermaelen, hé (lachend). Nee, natuurlijk brachten de invallers een surplus aan kwaliteit. Ze zitten al heel lang bij deze ploeg en als ze zoals de voorbije matchen afwezig zijn, dan missen we ze.'

Ook Romelu Lukaku was streng voor de eerste periode van de Duivels. 'We waren in de eerste helft gewoon dramatisch', zei hij zonder omwegen. 'Dan heb ik het over iedereen van de ploeg, mezelf incluis. Daar ben ik eerlijk in. Na rust was het veel beter en konden we veel meer creëren. We moeten na vandaag ook niet te negatief zijn. We hebben hier gewonnen in zeer moeilijke omstandigheden, en tegen een zeer sterk Denemarken. We hebben deze test doorstaan. Het toernooi gaat vanaf nu heel leuk worden voor ons met de terugkeer van de geblesseerden. Iedereen is er nu weer bij. De trainer gaat keuzes moeten maken.'

'Echte test'

'De emotie na afloop is vooral die van fierheid', zei Martinez in het flashinterview op het veld. 'Dit was een echte test voor ons. Voor rust waren we onszelf niet. We hadden nooit de controle en kwamen overal een meter te kort. We speelden niet hoe we dat gewoon zijn. Dat is de verdienste van Denemarken en hun fantastische fans. Maar we hebben na rust gereageerd.

'Kevin maakte optimaal gebruik van de ontstane ruimtes', belichtte Martinez de rol van De Bruyne. Die viel bij de rust in en was goed voor een goal en een assist. 'Het team heeft er echt alles aan gedaan en met een groot hart gespeeld. Dat toont dat we vooruitgang blijven boeken. Deze jongens willen altijd winnen.

'We gebruiken onze spelers in functie van de noden in de wedstrijd', eindigde de bondscoach. 'Het belangrijkste is dat als we zaken veranderen de spelers dit kunnen oppikken en uitvoeren. En dat ook in een groot toernooi. Jonge spelers kunnen op dit vlak veel leren van de meer ervaren spelers.'

Lees ook: Rode Duivels winnen van Denemarken dankzij uitmuntende Kevin De Bruyne

'Alsof je van de tandarts komt'

'Het was zwaar om terug op het veld te staan', begon Kevin De Bruyne na afloop voor de VRT-microfoon. 'De laatste twee maanden zijn voor mij wisselvallig geweest, met verschillende kleine blessures. Na de breuken aan mijn neus en oogkas was het even afwachten. Gelukkig ben ik op de snelst mogelijke manier kunnen terugkomen. Ik heb vandaag een halfuur aan een hoge intensiteit kunnen spelen. Daarna voelde ik dat wel. Maar ik ben blij dat ik 45 minuten heb kunnen spelen.'

'Aan mijn linkse kant heb ik geen gevoel', ging De Bruyne verder. 'Het is alsof je bij de tandarts bent geweest. Die zenuw is heel erg aangetast. Dat kan tot zes maanden aanslepen. Het is een heel ambetant gevoel, maar ik kan spelen. Mijn prestatie vandaag was oké. Ik heb ook mindere momenten gehad in de partij. Het is voor mij nog aanpassen. In duels heb ik af en toe nog schrik om er vol met mijn hoofd in te gaan. Dat is ook logisch. De breuk is nog niet helemaal geheeld. Maar ik ben blij met de manier waarop ik het team heb kunnen helpen. Het is nu afwachten hoe mijn lichaam reageert voor de partij tegen Finland.'

'We hadden geen rust aan de bal', opende kapitein Jan Vertonghen voor de microfoon van rechtenhouder VRT. 'We wisten vooraf dat Denemarken gewoon een heel sterk elftal heeft. Ze speelden nu in een ander systeem, met veel meer enthousiasme en de supporters achter zich. Wij konden daar voor rust niets tegenover zetten. Wat ik van onze drie invallers (Kevin De Bruyne, Eden Hazard en Axel Witsel, red.) vond? Er was ook nog Thomas Vermaelen, hé (lachend). Nee, natuurlijk brachten de invallers een surplus aan kwaliteit. Ze zitten al heel lang bij deze ploeg en als ze zoals de voorbije matchen afwezig zijn, dan missen we ze.' Ook Romelu Lukaku was streng voor de eerste periode van de Duivels. 'We waren in de eerste helft gewoon dramatisch', zei hij zonder omwegen. 'Dan heb ik het over iedereen van de ploeg, mezelf incluis. Daar ben ik eerlijk in. Na rust was het veel beter en konden we veel meer creëren. We moeten na vandaag ook niet te negatief zijn. We hebben hier gewonnen in zeer moeilijke omstandigheden, en tegen een zeer sterk Denemarken. We hebben deze test doorstaan. Het toernooi gaat vanaf nu heel leuk worden voor ons met de terugkeer van de geblesseerden. Iedereen is er nu weer bij. De trainer gaat keuzes moeten maken.''De emotie na afloop is vooral die van fierheid', zei Martinez in het flashinterview op het veld. 'Dit was een echte test voor ons. Voor rust waren we onszelf niet. We hadden nooit de controle en kwamen overal een meter te kort. We speelden niet hoe we dat gewoon zijn. Dat is de verdienste van Denemarken en hun fantastische fans. Maar we hebben na rust gereageerd.'Kevin maakte optimaal gebruik van de ontstane ruimtes', belichtte Martinez de rol van De Bruyne. Die viel bij de rust in en was goed voor een goal en een assist. 'Het team heeft er echt alles aan gedaan en met een groot hart gespeeld. Dat toont dat we vooruitgang blijven boeken. Deze jongens willen altijd winnen.'We gebruiken onze spelers in functie van de noden in de wedstrijd', eindigde de bondscoach. 'Het belangrijkste is dat als we zaken veranderen de spelers dit kunnen oppikken en uitvoeren. En dat ook in een groot toernooi. Jonge spelers kunnen op dit vlak veel leren van de meer ervaren spelers.''Het was zwaar om terug op het veld te staan', begon Kevin De Bruyne na afloop voor de VRT-microfoon. 'De laatste twee maanden zijn voor mij wisselvallig geweest, met verschillende kleine blessures. Na de breuken aan mijn neus en oogkas was het even afwachten. Gelukkig ben ik op de snelst mogelijke manier kunnen terugkomen. Ik heb vandaag een halfuur aan een hoge intensiteit kunnen spelen. Daarna voelde ik dat wel. Maar ik ben blij dat ik 45 minuten heb kunnen spelen.' 'Aan mijn linkse kant heb ik geen gevoel', ging De Bruyne verder. 'Het is alsof je bij de tandarts bent geweest. Die zenuw is heel erg aangetast. Dat kan tot zes maanden aanslepen. Het is een heel ambetant gevoel, maar ik kan spelen. Mijn prestatie vandaag was oké. Ik heb ook mindere momenten gehad in de partij. Het is voor mij nog aanpassen. In duels heb ik af en toe nog schrik om er vol met mijn hoofd in te gaan. Dat is ook logisch. De breuk is nog niet helemaal geheeld. Maar ik ben blij met de manier waarop ik het team heb kunnen helpen. Het is nu afwachten hoe mijn lichaam reageert voor de partij tegen Finland.'