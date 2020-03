De Rechtbank van Koophandel heeft een bewindvoerder aangesteld bij Sporting Lokeren. Deze bewindvoerder zal de goederen en financiële kant van Sporting Lokeren beheren. Voorzitter Louis de Vries betaalde op de valreep wel de bondsschulden, maar dat blijkt dus niet voldoende.

'De tijdelijke bewindvoerder kijkt nu toe op de eventueel nog te realiseren investeringen of kapitaalinjectie die noodzakelijk is om Sporting Lokeren te laten overleven', meldt persverantwoordelijke Guy Van den Broeck. 'Dit komt niet echt onverwacht voor ons. De voorzitter diende al enkele keren tekst en uitleg te gaan geven op de Rechtbank van Koophandel. De bewindvoerder kan ook toekijken bij een eventuele overname.' Sommige bronnen maken melding van interesse vanuit Dubai, maar dat wordt op Daknam als 'een zoveelste fabeltje' afgedaan.

Donderdag was er alvast nog geen training van de A-kern in het Daknamstadion. De spelers zijn na de match tegen Beerschot, van vrijdag 28 februari, nog altijd in staking omdat ze een deel van hun loon niet kregen uitbetaald.

