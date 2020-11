Hoezeer de coronacrisis vórig seizoen al inhakte op de financiën van de Belgische eersteklasseclubs blijkt uit de donkerrode jaarrekening van Zulte Waregem.

De cvba Grensverleggend, de vennootschap achter de fusieclub, leed vorig seizoen, van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020, een verlies van 7,3 miljoen euro, met voorsprong het grootste negatieve saldo in één boekjaar uit de clubgeschiedenis. Dat was, tot vorig seizoen, een verlies van 2,9 miljoen euro in het seizoen 2015/16. Na ook al een verlies in het seizoen 2018/19 (1,3 miljoen euro) dook Zulte Waregem zo voor het tweede seizoen op rij in het rood. Daardoor is het eigen vermogen negatief geworden: -2,2 miljoen euro, terwijl dat eind juni 2019 nog +5,3 miljoen was en eind 2018 nog +6,9 miljoen.Grootste oorzaak: een daling van 27 procent in de bedrijfsopbrengsten, van 26,3 miljoen naar 19,3 miljoen, inclusief een omzetdaling van 21,5 naar 14,5 miljoen euro. Een gevolg van de coronacrisis die eind maart toesloeg, waardoor Zulte Waregem zes thuismatchen miste en ook geen activiteiten en events meer kon organiseren in het Regenboogstadion.Essevee hield aan de uitgaande transfers van Hamdi Harbaoui van Théo Bongonda wel respectievelijk 0,5 miljoen en 4 à 5 miljoen euro (na aftrek commissies) over, maar die laatste som komt gespreid binnen. En dat geld werd vorige zomer (in precoronatijden) ook geïnvesteerd in nieuwe spelers.De daling van de opbrengsten kon Zulte Waregem niet goedmaken door een geslonken loonlast (van 15,5 miljoen naar 14 miljoen euro, mede door personeel en spelers in het systeem van tijdelijke werkloosheid te plaatsen).De schuldenlast van de cvba daalde wel van 27,6 miljoen naar 26,1 miljoen. Hoofdzakelijk door een daling van de kortlopende handelsschulden (van 7,1 naar 4,9 miljoen) en van schulden bij kredietinstellingen (van 4 naar 3 miljoen). Er werd ook een schuldherschikking doorgevoerd, en ook diverse aandeelhouders (met name hoofdaandeelhouder Tony Beeuwsaert) gaven financiële steun. De 'overige leningen' stegen dan ook van 10,4 naar 13,7 miljoen euro. Noodzakelijk, want de liquide middelen verschrompelden van 6,4 miljoen op 30 juni 2018 tot nog een kleine 200.000 euro op 30 juni 2019.Om de financiële verplichtingen te kunnen blijven nakomen (ook qua btw, belastingen en sociale lasten) en het eigen vermogen weer positief te maken, wordt dit seizoen ook een kapitaalverhoging doorgevoerd. Hoofdaandeelhouder Tony Beeuwsaert gaf ook al aan dat hij de fusieclub zal blijven steunen.Naast een driejarig partnership met de nieuwe shirtsponsor Napoleon Sports & Casino werden afgelopen zomer ook tal van kostenbesparende maatregelen genomen (onder meer verscheidene ontslagen in de commerciële en administratieve afdeling). Die zullen echter pas tijdens dit boekjaar effect sorteren. Niet toevallig haalde Zulte Waregem afgelopen zomer ook alleen huur- of transfervrije spelers binnen die de club weinig of niets hebben gekost. En was er van een (duur) ontslag van coach Francky Dury, ondanks de sportieve crisis van de voorbije maanden, ook geen sprake. In het jaarverslag geeft de raad van bestuur aan dat de coronacrisis een extra negatieve impact zal hebben op het resultaat van het boekjaar 2020/21. Volgens CEO Eddy Cordier zijn de inkomsten uit ticketing, catering en hospitality immers goed voor 30 procent van de omzet. Extra domper is dat Zulte Waregem in de afgelopen zomermercato geen enkele speler voor een grote meerwaarde kon verkopen. Cyle Larin vertrok terug naar Besiktas omdat Essevee de aankoopoptie van 2,5 miljoen euro niet kon betalen en de wisselvallige Saido Berahino werd uitgeleend aan Charleroi (voor weliswaar een fikse huursom, inclusief aankoopoptie).In het jaarverslag wijst ook bedrijfsrevisor Frank Garré (Groupe Audit Belgium), ondanks alle kostenbesparende maatregelen en de engagementen van de bestuursleden, op 'het bestaan van een onzekerheid van materieel belang die significante twijfel kan doen ontstaan over het vermogen van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven.'