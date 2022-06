De Red Flames beginnen met een oefenwedstrijd in Engeland aan hun opbouw naar het EK in juli. Sport/Voetbalmagazine bracht drie prominente stemmen samen om over het vrouwenvoetbal in België te praten. Een voorsmaakje.

Katrien Jans (manager vrouwenvoetbal bij de KBVB), Heleen Jaques (ex-international, tv-analiste en nu nationaal jeugdcoördinator) en Hannah Eurlings (the next big thing bij de Flames) hebben het in het juninummer van Sport/Voetbalmagazine uitgebreid over het vrouwenvoetbal in België.

Ze hebben het daarin onder meer over het EK, dat op 6 juli in Engeland van start gaat. De Red Flames zitten er in een poule met IJsland, Frankrijk en Italië.

Jans: 'Het EK halen was op zich al een belangrijke doelstelling, omdat daar veel mee samenhangt betreffende mediacampagnes, marketing en groeistrategie. Dat heeft onze vorige deelname aan een EK bewezen. De volgende doelstelling is nu om daar de tweede ronde te bereiken, ook al hebben we drie lastige tegenstanders in de poulefase.'

Jaques: 'We moeten vooral zorgen dat we herhaaldelijk aanwezig zijn op de grote toernooien. Pas dan krijg je echt iets in gang. Van het EK in 2017 neem ik mee dat er veel stress heerste voor die eerste poulewedstrijd, alles was nieuw. Wij stonden daar ook iets te nederig, we mogen meer geloven in eigen kunnen. Zeker als we conditioneel in orde zijn, zoals nu. In de huidige lichting lopen nog een aantal speelsters van toen, die nemen die ervaring toch mee, een voordeel.'

Eurlings: 'Als je daar bent, moet je gaan om te winnen. We hebben al mooie dingen getoond, zoals recent de zege tegen Polen in de WK-kwalificatiecampagne (waar Eurlings ook scoorde, nvdr), dus ik denk dat we wel een tweede ronde mogen ambiëren. Ik speel ook liever tegen de grote ploegen, dan kom je meer aan voetballen toe. Spanje, Frankrijk en Engeland steken erbovenuit. In onze poule zal de eerste wedstrijd tegen IJsland cruciaal worden, die moeten we winnen. Het is ook wel leuk dat het EK plaatsvindt in Engeland, waar vrouwenvoetbal toch leeft.'

België is technisch en tactisch van een behoorlijk niveau, maar vorig jaar toonden duels tegen toplanden als Nederland, Noorwegen en Spanje aan dat er vooral fysiek en conditioneel een kloof gaapt.

Jaques: (knikt) 'Dat begint al bij de jeugd. Mijn speelsters zien ook dat bij de tegenstander meisjes lopen met benen die drie keer zo gespierd zijn. Basisconditie is zeer belangrijk en zeker na corona merken we dat daar een verhoogde controle op moet gebeuren. Gedurende negentig minuten een hoge intensiteit aanhouden, is voor ons nog een uitdaging. Ook het belang van high intensity runs moet ik nog vaak uitleggen - bij onze nationale U16 had bijna niemand daar al van gehoord. Je geeft hen die info mee en je traint daarop, en dan merken ze ook wel dat zoiets zijn vruchten afwerpt in de wedstrijden. Zo krijg je iedereen gaandeweg mee.'

Door Matthias Stockmans

Het programma van de Red Flames Oefenwedstrijden Donderdag 16 juni, 21u: Engeland - België Donderdag 23 juni, 20u: België - Noord-Ierland (Lier) Zondag 26 juni, 17u: België - Oostenrijk (Lier) Dinsdag 28 juni, 20u: België - Luxemburg (Lier) EK Zondag 10 juli, 18u: België - IJsland Donderdag 14 juli, 21u: Frankrijk - België Maandag 18 juli, 21u: Italië - België

