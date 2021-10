De Belgische voetbalvrouwen hebben donderdagavond in Leuven op de derde speeldag in groep F van de kwalificaties voor het WK 2023 met 7-0 gewonnen van voetbaldwerg Kosovo.

In het King Power at Den Dreefstadion nam aanvoerster Tessa Wullaert (16., 51. en 69.) een hattrick voor haar rekening, Justine Vanhaevermaet (3. en 36.) tekende voor twee treffers. Janice Cayman (9.) en Gouden Schoen Tine De Caigny (28.) vonden elk één keer de weg naar de netten. In doel stond Nicky Evrard, de vervangster van Justien Odeurs, die verrassend niet opgeroepen werd.

Na een 1-1 gelijkspel in Polen en een 7-0 overwinning tegen Albanië vorige maand, komt België met 7 op 9 naast Noorwegen mee aan de leiding in de groep. De Noren geraakten eerder op de dag niet verder dan een scoreloos gelijkspel op bezoek bij Polen, met vijf punten de nummer drie. Komende week dinsdag staan de Flames voor de belangrijke verplaatsing naar Noorwegen. De schietoefeningen tegen Kosovo zorgden alvast voor een geslaagde generale repetitie.

De clash met Noorwegen wordt ongetwijfeld een cruciaal duel voor de eerste plaats, die een ticket oplevert voor de WK-eindronde in Australië en Nieuw-Zeeland. De nummer twee speelt play-offs.

