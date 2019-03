Red Flames komen voor het eerst top twintig van FIFA-ranking binnen

De Belgische voetbalvrouwen staan op de vrijdag verschenen ranking van Wereldvoetbalbond FIFA op de twintigste plaats. Nooit eerder, sinds de introductie van de ranking in 2003, deden de Red Flames beter.

Het vorige klassement dateerde van december. Toen stonden de vrouwen van bondscoach Ives Serneels op de 21e plaats. Nu delen ze de twintigste plek met Schotland (1.812 punten). De Verenigde Staten (2.101) blijven de stand aanvoeren, voor Duitsland (2.072). Engeland (2.049) wipt over Frankrijk (2.043) naar plaats drie. Canada (2.006) vervolledigt de top vijf.

Enkele weken geleden namen de Flames deel aan de Cyprus Cup, waar ze brons veroverden, hun beste prestatie ooit.

Over enkele dagen vertrekken de Belgen op oefenstage naar Californië. Daar treffen ze op 8 april in een vriendschappelijke interland de Verenigde Staten, de regerende wereldkampioen.

Het volgende doel van de nationale voetbalvrouwen is het EK 2021. De kwalificaties daarvoor starten in september. België bekampt in zijn poule Zwitserland (FIFA 18), Roemenië (FIFA 41), Kroatië (FIFA 56) en Litouwen (FIFA 107).