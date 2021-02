De Red Flames hebben donderdagavond in een oefeninterland in het Koning Boudewijnstadion met 1-6 verloren van Europees en vicewereldkampioen Nederland. Zondag in Aken is Duitsland de volgende tegenstander in dit tweeluik.

De 0-1 ruststand op een kille Heizel was verdiend te noemen. Niet dat Oranje, voor de gelegenheid in de zwarte uitkleuren, heel erg dominant was voor de pauze, in een wedstrijd waarin het tempo bij momenten net te laag lag om van een echte waardemeter te kunnen spreken. Aan kansen nochtans geen gebrek, aan beide kanten. De Nederlanders waren in de box echter een pak dreigender en toen Lieke Martens net voorbij het halfuur een zee aan ruimte kreeg had Justien Odeurs in eerste instantie een wereldsave in huis op haar poging, maar Vivianne Miedema was goed gevolgd om in twee tijden de openingstreffer tegen de netten te trappen. De aanvalster van Arsenal had gerust een paar keer meer op het scorebord kunnen staan, want in de eerste helft zag ze een kopbal en een afstandsschot tegen de deklat belanden.

Na een ietwat aarzelend begin konden de Red Flames daar ook wel wat kansen tegenover zetten. Ook Davina Philtjens zag een gevaarlijke trap tegen de dwarsligger belanden en doelvrouw Sari van Veenendal had een uitstekende parade in huis op een plaatsbal van Laura Deloose. Ook Tessa Wullaert had tussendoor de neus eens aan het venster gestoken, maar over het algemeen hielden de Nederlandse verdedigsters de Belgische aanvallende tandem Wullaert-Tine De Caigny stevig in de tang.

Toen de Nederlanders het gaspedaal wat dieper indrukten, kon het tweede tegendoelpunt voor de Flames niet lang uitblijven. Opnieuw was het Lieke Martens die op links de actie opzette en Odeurs tot een redding dwong, Jill Roord pikte de rebound zonder aarzelen op: 0-2 na 54 minuten en dat was gezien de Nederlandse superioriteit voorin niet onlogisch. Na enkele missers achterin had die score gerust wat hoger kunnen oplopen en de aansluitingstreffer van Marie Minnaert kwam dan ook uit de lucht gevallen. Op een hoge voorzet van Janice Cayman tikte ze aan de tweede paal binnen: 1-2.

Valse hoop, zo bleek, want vlak na de aftrap maakten de Oranje Leeuwinnen het via Stefanie van der Gragt ijskoud af (1-3). Oranje kwam nu helemaal op toerental en toen Martens doorheen het centrum sneed stond het plots 1-4 en was de wedstrijd helemaal gespeeld. Een kwartier voor affluiten was het Danielle van de Donk die voor de 1-5 zorgde en Renate Jansen duwde in het slot met de 1-6 het mes nog wat dieper in de wonde.

