De Red Flames hebben donderdagavond in hun tweede groepswedstrijd op het Europees kampioenschap voetbal in Engeland met 2-1 verloren van Frankrijk. Dat is met 6 op 6 groepswinnaar en zeker van een plaats in de kwartfinales.

Frankrijk kwam na 6 minuten op voorsprong via Kadidiatou Diani. Janice Cayman maakte in de 37e minuut gelijk maar na een goal van Griedge Mbock Bathy (41.) mochten de Fransen toch met een voorsprong de rust in. De Franse aanvoerder Wendie Renard miste in de slotfase nog een penalty, toegekend na een tussenkomst van de VAR. De ingevallen Amber Tysiak kreeg bij dezelfde fase een tweede keer geel voor handspel. Eerder op de avond speelden Italië en IJsland in Manchester 1-1 gelijk in de andere wedstrijd van de tweede speeldag in groep D.

In het klassement is Frankrijk met 6 punten zeker van groepswinst. IJsland staat tweede met 2 punten, gevolgd door België en Italië met 1 punt. Volgende week maandag (18 juli) spelen de Flames in hun derde en laatste groepswedstrijd tegen Italië (in Manchester). Frankrijk staat dan tegenover IJsland (in Rotherham). De top twee van de groep mag een ronde verder. De Belgen stoten altijd door als ze winnen van Italië en IJsland niet wint van Frankrijk. Ook bij een gelijkspel liggen er nog kwalificatiekansen maar dan is het doelpuntensaldo bepalend.

Nicky Evrard redt ook tegen Fransen strafschop: 'Sta met zelfvertrouwen in doel'

'Opnieuw een penalty en ik heb hem opnieuw gepakt', lachte Nicky Evrard donderdagavond na het EK-duel tegen Frankrijk.

null © Belga

De doelvrouw van de Red Flames stopte in de slotfase de elfmeter van aanvoerder Wendie Renard, nadat ze zondag ook al een strafschop redde tegen IJsland. Toen leverde dat de Belgen een punt op, tegen de Fransen gingen ze nipt onderuit. 'Ik ben wel tevreden van mijn wedstrijd', vertelde Evrard. 'Alleen jammer van die twee tegendoelpunten. We speelden een degelijke partij, stonden er en voerden de tactische richtlijnen van de coach goed uit. Jammer dat zij in de eerste helft twee keer scoren, maar we moeten realistisch zijn en beseffen dat Frankrijk hier favoriet is.'

Evrard speelt dit toernooi op een hoog niveau. Maandag krijgt ze een nieuwe kans om zich te onderscheiden in de beslissende groepsmatch tegen Italië. 'Ik voel mij goed en sta met zelfvertrouwen in doel. Dat is het belangrijkste', onderstreept ze. 'Nu hebben we nog even om ons voor te bereiden op Italië. Maar we beseffen wel dat het een belangrijke wedstrijd wordt voor het vervolg.'

Bijna een stunt

Janice Cayman bezorgde de Red Flames donderdagavond even hoop op een stunt door in de eerste helft tegen Frankrijk de 1-1 te maken. Maar Les Bleues scoorden vrijwel meteen opnieuw en hielden die voorsprong daarna vast. Net géén stunt dus voor de Belgen.

'Het is vooral jammer. We waren er heel dichtbij, maar het was net niet genoeg. Maar dit is wel een serieuze opsteker voor de match tegen Italië', reageerde de recordinternational. 'We wisten dat we goed georganiseerd moesten spelen, weinig kansen zouden krijgen en vooral hard moesten werken. Iedereen heeft zijn job gedaan vanavond', ging Cayman verder. 'Frankrijk heeft veel speelsters van topklasse maar wij hebben het heel goed gedaan, hebben een goeie versie van onszelf getoond.'

Maandag wacht Italië. Als Frankrijk zijn sportieve plicht vervult tegen IJsland, stoten de Red Flames bij winst door naar de kwartfinales. 'Nu moeten we volop recupereren en dan de komende dagen de wedstrijd tegen Italië voorbereiden. Er liggen zeker mogelijkheden. We zullen iedereen fris moeten krijgen. Over Italië weten we nu nog niet zoveel, maar dat zullen we wel ontdekken.'

Julie Biesmans tilt niet te zwaar aan verlies tegen Fransen: 'Ook zo spelen tegen Italië'

Julie Biesmans liep zich tegen Frankrijk als vanouds de longen uit het lijf op het middenveld van de Red Flames. De ervaren middenveldster van PSV was ondanks de nipte 2-1 nederlaag niet ontevreden.

'We hebben goed gespeeld. Ondanks het resultaat zijn er veel dingen die we kunnen meenemen voor de match tegen Italië. Als we zo tegen hen spelen, kunnen we winnen en dan is de kans groot dat we doorgaan naar de volgende ronde. We hebben verloren maar iedereen mag positief zijn', vertelde de Limburgse.

De Fransen hadden tegen de Flames het meeste balbezit en de meeste kansen, maar dat was volgens Biesmans geen verrassing. 'We wisten dat zij het overwicht zouden hebben maar we hebben gevochten tot het einde. We hadden vooraf gezegd dat we er alles voor zouden doen en dat hebben we nu ook bewezen.'

