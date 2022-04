De Belgische voetbalbond (KBVB) heeft donderdag het nieuwe shirt van de Red Flames voorgesteld. Dat ziet er overwegend zwart uit, in plaats van het traditionele rood. Het is de eerste keer dat een shirt speciaal voor de Belgische vrouwen werd ontworpen. Ze spelen donderdagavond in het WK-kwalificatieduel in Albanië (om 18u30 in Elbasan) voor het eerst in het nieuwe truitje.

Het shirt werd door Adidas ontworpen voor de deelname van de Red Flames aan het EK komende zomer in Engeland (6-31 juli). Het truitje is volledig gemaakt van gerecycleerd Parley oceaanplastiek. Het uittenue is een okergeel ontwerp.

'Het is altijd leuk om in een nieuw tenue te spelen, zeker nu omdat het een echt vrouwelijk tenue is. En zwart staat ook niet mis', zei kapitein Tessa Wullaert in een eerste reactie.

'Het is een mooi signaal dat we een eigen kledinglijn krijgen', beaamde Amber Tysiak. 'Ook het okergeel voor de uitmatchen is een bijzondere en mooie kleur. We krijgen zo de kans om op onze manier te schitteren en uniek te zijn.' In het verleden werd een tenue meestal gepresenteerd door de Rode Duivels en kregen de Flames een afgeleide. Als eerbetoon aan de Red Flames en aan de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal zullen ook de Rode Duivels, tijdens een van hun Nations League-wedstrijden in juni, het tenue eenmalig dragen

Have you already seen the new #WEURO2022 shirts of our Flames? 👀 pic.twitter.com/AGceAegZVq — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) April 7, 2022

Het shirt werd door Adidas ontworpen voor de deelname van de Red Flames aan het EK komende zomer in Engeland (6-31 juli). Het truitje is volledig gemaakt van gerecycleerd Parley oceaanplastiek. Het uittenue is een okergeel ontwerp. 'Het is altijd leuk om in een nieuw tenue te spelen, zeker nu omdat het een echt vrouwelijk tenue is. En zwart staat ook niet mis', zei kapitein Tessa Wullaert in een eerste reactie.'Het is een mooi signaal dat we een eigen kledinglijn krijgen', beaamde Amber Tysiak. 'Ook het okergeel voor de uitmatchen is een bijzondere en mooie kleur. We krijgen zo de kans om op onze manier te schitteren en uniek te zijn.' In het verleden werd een tenue meestal gepresenteerd door de Rode Duivels en kregen de Flames een afgeleide. Als eerbetoon aan de Red Flames en aan de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal zullen ook de Rode Duivels, tijdens een van hun Nations League-wedstrijden in juni, het tenue eenmalig dragen