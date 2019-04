Red Flames trekken vol vertrouwen naar de VS

Frédéric Vanheule Frédéric Vanheule is redacteur bij Sport/Voetbalmagazine.

Komende maandag, om 3 uur in de ochtend Belgische tijd, werken Tessa Wullaert en co een oefeninterland af tegen de nummer één van de wereld, in Los Angeles.

Red Flames © Belga Image