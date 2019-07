De volgende generatie nationale voetbaldames is verzekerd. Momenteel bekampen de U19 Red Flames namelijk de toplanden op het EK in Schotland. Wij vroegen bondscoach Xavier Donnay naar zijn verwachtingen.

De eerste groepsmatch hebben de jonge Belgische dames ondertussen al achter de rug. In een spannende wedstrijd verloren ze 2-0 van de titelhouder en tevens ook de huidige wereldkampioen Spanje. 'We wisten dat dit een moeilijk begin ging zijn, maar ik ben trots op mijn team. Want dat waren ze: een team', begint Donnay. 'Dit is het echte topniveau met een technisch tiki-taka voetbal zoals we van de Spanjaarden gewoon zijn.'

Discutabele strafschop

De bondscoach kon onder andere rekenen op een sterke doelvrouw Femke Bastiaen van SV Zulte Waregem. Zo konden de jonge Flames de topfavoriet vijftig minuten lang in bedwang houden. 'Via een discutabele strafschop komen ze op voorsprong. Dat was heel spijtig. Na de snelle 2-0 was het dan volledig afgelopen, maar ik ben trots op m'n ploeg. Zowel individueel als collectief hebben ze alles gegeven.'

Als één van de jongste kernen uit het toernooi, draait het voor Donnay vooral rond ervaring opdoen: 'Sommige meisjes zijn pas zestien en zeventien. Ze proeven voor het eerst van een grote landencompetitie. Het gaat dus vooral om leren en genieten van het avontuur. De toplanden zoals Duitsland, Engeland, Spanje en Frankrijk hebben al een langere traditie in het vrouwenvoetbal én een groter budget. Wij komen als het ware nog maar net piepen.'

Veel meer dan het resultaat primeert de toekomst van het vrouwenvoetbal.

Volgens de nationale trainer is het talent zeker aanwezig om op termijn het gat met de grotere naties te verkleinen. 'Als er jaarlijks een paar van mijn jonge Flames kunnen doorgroeien naar de volwassen damesploeg, mag ik al van een succes spreken. Zo'n EK geldt dan als een superervaring. Het is even uniek voor de speelsters als de staff. En op die manier probeer je de jongere generaties te inspireren. Veel meer dan het resultaat primeert de toekomst van het vrouwenvoetbal.'

Progressieve groei

Donnay merkt dan ook een progressieve groei binnen de Belgische organisaties de afgelopen jaren. 'Zowel het overkoepelende Voetbal Vlaanderen, als de specifieke clubs zien potentieel bij de vrouwen. Met de middelen die er zijn, proberen we het onderste uit de kan te halen. Natuurlijk kan het altijd beter, maar financieel zijn wij ook beperkter dan de Europese top. Als we ons net daaronder kunnen nestelen, in de buurt van de Nederlandse jeugdselecties, zou dat heel mooi zijn.'

België speelt nu nog twee groepswedstrijden in het stadion van St. Johnstone. Vrijdag 19/07 en maandag 22/07 tegen respectievelijk Duitsland en Engeland. Ook twee toppers dus. 'We gaan er alles aan doen om ze het moeilijk te maken. Op een groot toernooi weet je nooit wat kan gebeuren.'