De televisierechten van de Red Flames, die vrijdag aan hun WK-kwalificatiewedstrijden beginnen, verhuisden van zender.

Daar waar de Rode Duivels hun kwalificatie voor Qatar 2022 al zo goed als binnen hebben, moet het voor de Red Flames, 19e op de jongste FIFA-ranking nog allemaal beginnen. De kwalificaties voor dat WK, dat wordt gespeeld in Australië en Nieuw-Zeeland en waaraan straks 32 landen mogen deelnemen in plaats van 24, starten deze week. Eerste opdracht voor de Flames: een uitwedstrijd vrijdag bij Polen, gevolgd door een thuisduel tegen Albanië volgende dinsdag. Niet in Leuven, maar in het Koning Boudewijnstadion.

Wie de wedstrijden thuis voor de buis wil volgen, moet vrijdag veranderen van zender. De voorbije drie jaar werd de opgang van de Flames in beeld gebracht door RTL (Franstalig) en VTM (Nederlandstalig). DPG Media, de groep waartoe VTM behoort, deed een grote inspanning: analyse in de studio tijdens de wedstrijden, en verder veel aandacht op radio (Qmusic), online en krant (HLN).

Het contract ging nu over in andere handen. Aan Franstalige kant nam RTBf, dat in zijn beheersovereenkomst heeft staan dat er meer aandacht moet gaan naar vrouwensport, de uitzendrechten over. Aan Nederlandstalige kant zagen VRT en DPG zich voorbijgegaan door SBS, dat straks op Play 4 of Play 6 alle kwalificatiewedstrijden live gaat uitzenden. Vriendschappelijke duels zullen te volgen zijn op Play Sports. Omdat de voetbalbond het belangrijk vindt dat iedereen het vrouwenvoetbal kan volgen, zullen die vriendschappelijke duels ook te zien zijn op Proximus, sponsor van de Flames.

Daar waar de Rode Duivels hun kwalificatie voor Qatar 2022 al zo goed als binnen hebben, moet het voor de Red Flames, 19e op de jongste FIFA-ranking nog allemaal beginnen. De kwalificaties voor dat WK, dat wordt gespeeld in Australië en Nieuw-Zeeland en waaraan straks 32 landen mogen deelnemen in plaats van 24, starten deze week. Eerste opdracht voor de Flames: een uitwedstrijd vrijdag bij Polen, gevolgd door een thuisduel tegen Albanië volgende dinsdag. Niet in Leuven, maar in het Koning Boudewijnstadion. Wie de wedstrijden thuis voor de buis wil volgen, moet vrijdag veranderen van zender. De voorbije drie jaar werd de opgang van de Flames in beeld gebracht door RTL (Franstalig) en VTM (Nederlandstalig). DPG Media, de groep waartoe VTM behoort, deed een grote inspanning: analyse in de studio tijdens de wedstrijden, en verder veel aandacht op radio (Qmusic), online en krant (HLN). Het contract ging nu over in andere handen. Aan Franstalige kant nam RTBf, dat in zijn beheersovereenkomst heeft staan dat er meer aandacht moet gaan naar vrouwensport, de uitzendrechten over. Aan Nederlandstalige kant zagen VRT en DPG zich voorbijgegaan door SBS, dat straks op Play 4 of Play 6 alle kwalificatiewedstrijden live gaat uitzenden. Vriendschappelijke duels zullen te volgen zijn op Play Sports. Omdat de voetbalbond het belangrijk vindt dat iedereen het vrouwenvoetbal kan volgen, zullen die vriendschappelijke duels ook te zien zijn op Proximus, sponsor van de Flames.