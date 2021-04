De Belgische nationale vrouwenvoetbalploeg heeft donderdagavond in het Brusselse Koning Boudewijnstadion een oefeninterland tegen Noorwegen met 0-2 (rust: 0-1) verloren.

De Red Flames verschenen zonder Olympique Lyon-aanvalster Janice Cayman, maar wel met zeven speelsters van landskampioen RSC Anderlecht aan de aftrap tegen Noorwegen, niet meer het kampioenenelftal van enkele jaren geleden onder de zussen Ada en Andrine Hegerberg, maar wel nog steeds een stugge tegenstander en net zoals de Red Flames niet op volle sterkte voor deze oefeninterland.

De bezoekers uit Scandinavië eisten tegen de behoudende Belgen in het openingskwartier het balbezit op, zonder evenwel voor veel dreiging en uitgespeelde kansen te zorgen. De Flames kwamen nadien uit de omknelling en staken via Kassie Missipo en Justine Vanhaevermaet de neus aan het venster, na twee hoekschoppen. Aan de overkant wisten de Noren met de rust in zicht de score te openen vanuit een stilstaande fase. Na balverlies moest Vanhaevermaet aan de noodrem hangen bij Karina Saevik, Guro Reiten lepelde de daaropvolgende vrije trap over de muur, onhoudbaar in het hoekje: 0-1.

Bezinning bij de rust, want het was toch net te weinig wat de Flames in de eerste 45 minuten op de mat legden. Gouden Schoen Tine De Caigny moest met een blessure in de kleedkamer blijven en zo kwam de 110e cap van Cayman er, nog eentje en ze komt op gelijke hoogte met recordinternational Aline Zeler.

Beterschap leverde het niet meteen op, meer nog: de Flames ontsnapten tot twee keer toe aan de 0-2, na een bal op de deklat van Savik en een sublieme redding van Odeurs op een poging van Amalie Eikeland. In een meer open tweede helft kwamen er echter ook kansen voor de Belgen en net voorbij het uur had Hannah Eurlings oog in oog met de Noorse doelvrouw Cecilie Fiskerstrand altijd moeten scoren. Genadeloos werd het even later afgestraft door de Noren, die bij een snelle tegenaanval Lisa-Marie Utland alleen voor doel vonden en de invalster kon niet meer missen: 0-2. Cayman kwam in het slot nog dicht bij de aansluitingstreffer, meteen het laatste wapenfeit van de Belgen.

De Belgische vrouwen moeten dit voorjaar overbruggen met oefenwedstrijden. Zondag is er, opnieuw in Brussel, de interland tegen Ierland. Pas in september start de kwalificatiecampagne voor het WK van 2023. Het EK bij de vrouwen, waar de Flames zich als groepswinnaar voor plaatsten, moest komende zomer plaatsvinden, maar werd verplaatst naar medio 2022, omdat het EK bij de mannen in juni van dit jaar van start moet gaan. In februari liepen de Flames in het promotiedrieluik voor de organisatie van het WK van 2027 tegen kansloze nederlagen aan tegen Nederland (1-6) en Duitsland (2-0).

