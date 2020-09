De Belgische nationale ploeg staat vanavond tegenover Zwitserland in Thun. Opdracht: Zwitserland verslaan om zo al met één voet op zijn tweede EK te staan. De Flames zijn klaar om de volgende stap te zetten.

Leuven, 19u15. Vreugde en verwondering slaat de selectie van de Red Flames. Enkele minuten nadat het over Roemenië had gewalst (6-1) komt de nationale ploeg te weten dat Zwitserland, de grootste uitdager in groep H, niet verder kwam dan een 1-1 op het veld van Kroatië. Het is een eerste misstap in het kwalificatieparcours van de Zwitserse dames en zorgt ervoor dat de Belgen na de vijfde speeldag twee punten voorsprong tellen en de volgende speeldag hun leidersplaats al kunnen verstevigen. De rekening is snel gemaakt: als er gewonnen wordt in Thun tegen Zwitserland maken de troepen van bondscoach Ives Serneels een heel grote kans op kwalificatie voor het komende EK. Daarna is het namelijk nog aan Litouwen én Zwitserland thuis op 1 december.

...

Leuven, 19u15. Vreugde en verwondering slaat de selectie van de Red Flames. Enkele minuten nadat het over Roemenië had gewalst (6-1) komt de nationale ploeg te weten dat Zwitserland, de grootste uitdager in groep H, niet verder kwam dan een 1-1 op het veld van Kroatië. Het is een eerste misstap in het kwalificatieparcours van de Zwitserse dames en zorgt ervoor dat de Belgen na de vijfde speeldag twee punten voorsprong tellen en de volgende speeldag hun leidersplaats al kunnen verstevigen. De rekening is snel gemaakt: als er gewonnen wordt in Thun tegen Zwitserland maken de troepen van bondscoach Ives Serneels een heel grote kans op kwalificatie voor het komende EK. Daarna is het namelijk nog aan Litouwen én Zwitserland thuis op 1 december.'We mogen onze focus niet verliezen', waarschuwt PSV-verdediger Julie Biesmans. 'Het zal niet zo makkelijk gaan, want we moeten naar onze moeilijkste tegenstander. De druk ligt wel vooral bij hen na hun gelijkspel en onze overwinning tegen Roemenië kan voor een mentale boost zorgen.''We mogen vooral niet verliezen, want een gelijkspel kan al voldoende zijn', voegt Tessa Wullaert na haar puike prestatie tegen Roemenië toe. We wisten het al na de loting van de kwalificatiegroepen in februari en wordt nu bevestigd: de matchen tegen Zwitserland zouden wel eens dé wedstrijden kunnen zijn die je moet gezien hebben in groep H!Wraak nemen Dinsdag 9 oktober 2018, Bienne. Die dag tijdens de barrages maken de Zwitsers een einde aan de droom van België om naar zijn eerste WK ooit in Frankrijk te gaan. De terugwedstrijd eindigt op 1-1 en dat blijkt genoeg voor Zwitserland om naar de volgende ronde te gaan na een 2-2 op Den Dreef. Een zware klap voor de Flames dat een toernooi, gevolgd door de hele wereld, moet missen. 'Ik heb het WK maar met een half oog gevolgd, want ik was op vakantie', vertelde Tessa Wullaert nog in Sport/Voetbalmagazine van januari 2020. 'Voor het Belgisch vrouwenvoetbal was het een gemiste kans omdat de sport wereldwijd aan het groeien is, maar enkel in de landen die deelnamen aan het toernooi.' Een ietwat pessimistische analyse van de aanvoerder van de Flames, want kwalificatie of niet, de progressie van het vrouwenvoetbal is niet te stoppen. Momenteel staat het op een zeventiende plek op de wereldranking, een record, en wordt ondertussen ook de Super League uitgezonden op televisie. 'Ik herinner me het nog allemaal alsof het gisteren was. En dan was er ook nog de thuiswedstrijd die we speelden in december', vertelt Biesmans vrijdagavond. 'Natuurlijk was het erg zuur om uitgeschakeld te worden na twee gelijkspelen en zeker door de manier waarop. We speelden niet echt goed, werden gepakt door twee vermijdbare doelpunten en we hadden het gevoel dat we onszelf niet hebben laten zien. Maar dat is nu verleden tijd en ik heb geen wraakgevoelens.' Wraak nemen, moet nu misschien niet, maar het is wel handig om de fouten van toen mee te nemen om zo te voorkomen dat ze opnieuw uitschuiven tegen de Zwitsers.De volgende stap zettenJa, de Flames hebben er al een erg geslaagde kwalificatiecampagne opzitten met een perfecte 15 op 15. Ja, ze hebben hun statistieken wat bijgewerkt met ondertussen al 23 gemaakte doelpunten en 5 tegentreffers. Maar, zoals we ook al zaterdag schreven, de tegenstand was tot nu toe niet van hoog niveau. Roemenië, Litouwen en Kroatië verslaan, is mooi, maar dat verwachtten we ook wel van deze ploeg die de top 8 in Europa ambieert.Door te winnen in en tegen Zwitserland kunnen Cayman, Missipo en co een nieuwe grote stap zetten. 'We zijn ongeveer van hetzelfde niveau, maar zij hebben we meer speelsters met meer ervaring in het buitenland', vertelde Wullaert in Sport/Voetbalmagazine van november vorig jaar. 'Maar we blijven groeien door onze jongen groep. We zijn beter dan vorig seizoen. Het zal een interessante match worden, die beslist zal worden door de details.'Die ervaring komt ook door matchen op het hoogste niveau te winnen. Momenteel stellen ze dat nog wat uit, maar ze komen er maar niet toe om klappen uit te delen aan de grote landen op de grote momenten. Er was wel het 3-3-gelijkspel tegen Engeland in augustus vorig jaar, toen de Lionesses net nog de halve finale hadden gespeeld op het WK. Of het succes tegen het Noorwergen van Ada Hebgerberg op het EK in 2017. Maar tijdens de laatste wedstrijden tegen de grote ploegen werden de Flames steeds afgetroefd: door Denemarken op de Algarve Cup in maart (4-0) en door de VS in april 2019 (6-0). Maar nog meer dan het resultaat, moest het spel ook een mentale tik hebben gegeven. 'We kunnen voetballen, maar wanneer we uitkomen tegen een betere ploeg hebben we nog te veel respect. We hebben dan schrik om de bal te vragen of te dribbelen. Daar moeten we nog in verbeteren, om zelfvertrouwen te winnen', vertelde Wullaert in het magazine Eddy.