Sport/Voetbalmagazine pakt deze week uit met een dossier over het amateurvoetbal. Dat is zwaar getroffen door de coronacrisis, maar er is een uitweg uit het dal. Hoe? Daarover leest u alles in het blad. Hier alvast één tip: zet in op de jeugd.

Veel actoren uit het amateurvoetbal zijn ervan overtuigd dat de redding van eigen jeugd kan komen. Een van hen is Steven Van Geeteruyen. Naast voorzitter van KFC Heur-Tongeren (2e amateur) is hij ook woordvoerder van VACHA, een vereniging van 60 nationale amateurclubs uit hogere afdelingen.

'In de toekomst zal het niveau waarop een amateurclub uitkomt bepaald worden door wat de jeugdwerking waar kan maken', voorspelt hij in Sport/Voetbalmagazine. 'Wenst zij sterke jeugd, dan mag men hoog mikken. Is de jeugdwerking geen prioriteit, dan ga je niet ver geraken.'

Het is een filosofie waar Diegem Sport, dat ook uitkomt in tweede amateurklasse, al een hele tijd van doordrongen is. Pieter Jacobs, de zoon van Ariël Jacobs, is er sportief manager. 'Wij doen dat hier al 25 jaar', zegt hij in het dossier. 'Ons budget bedraagt 225.000 euro per jaar voor de eerste ploeg en 245.000 euro voor de jeugd. Met eigen jeugd worden we misschien tiende, en met een bijeen gekocht elftal zevende. Wat is dan het verschil, behalve het financiële kostenplaatje?'

'Sinds 1997 hebben wij minstens één speler per jaar vast in het eerste elftal gezet', vervolgt hij. 'Dat blijft onze ambitie, én 50 procent van de kern bevolken met jeugdspelers. Misschien kunnen we over een paar jaar naar 60 procent gaan. Daardoor moet je weinig spelers op een ander halen. Dat scheelt qua uitgaven.'

Jacobs voegt eraan toe: 'Ook trainers van de eerste ploeg moeten daarin meegaan. Coaches die zelf vier spelers mee willen brengen, moeten niet bij ons zijn. Clubs die onze weg willen volgen, moeten beseffen dat het minstens vijf tot tien jaar duurt eer dat drie of vier spelers voor het eerste elftal oplevert.'

Diegem kent weinig verloop bij zijn jeugdspelers. 'Ze weten dat ze hier hun kans zullen krijgen', zegt Jacobs. Wie te goed is voor groen-wit, kan terecht bij Club Brugge, waarmee Diegem Sport drie jaar geleden een samenwerkingsakkoord sloot.

Ook KFC Heur-Tongeren werkt samen met een eersteklasser zodat spelers die meer talent hebben, toch hogerop kunnen. In het geval van de Limburgse club is dat Anderlecht, dat wel honderd kilometer verderop ligt.

