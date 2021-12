Hoe is Vincent Kompany écht achter de schermen bij Anderlecht? Hij blijkt onder meer een trainer te zijn die midden in de groep staat.

In de wandelgangen horen we over Vincent Kompany dat hij zich door niemand laat regeren. 'Als iemand hem aanraadt om iets te doen, zal hij net het omgekeerde doen', vertelt een insider, die in nauw contact staat met een aantal spelers van de A-ploeg.

'Hij gaat op een heel natuurlijke manier om met de groep. Anderlecht is een van de weinige clubs waar de spelers de coach bij zijn voornaam aanspreken of een bijnaam gebruiken. Als Lior Refaelov hem belt, zegt hij niet 'coach' maar Vinnie. Kompany kan het zich veroorloven, gezien zijn charisma en zijn legitimiteit. Hij staat niet buiten de spelersgroep, hij staat er middenin.'

Trebel & Saelemaekers

Hij zou een giftige relatie gehad kunnen hebben met sommige spelers. Met Adrien Trebel bijvoorbeeld, die veroordeeld werd om het seizoen uit te doen bij de U21.

'Trebel waardeert hem vanwege zijn oprechtheid', zegt dezelfde insider. 'Hij kon het wel appreciëren dat hij de dingen in zijn gezicht is komen zeggen. Hij had kunnen zeggen: 'Ik heb er niets mee te maken, de beslissing werd door die en die genomen.' Maar hij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en gezegd dat het zijn call was.'

Hetzelfde geldt voor Alexis Saelemaekers, die door Anderlecht naar AC Milan werd gestuurd. Destijds had Saelemaekers het moeilijk om dat te aanvaarden, maar nu is hij het volledig eens met zijn voormalige coach.

Lees het volledige artikel over Vincent Kompany in Sport/Voetbalmagazine van 22 december.

