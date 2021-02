Op een dolle Europese donderdag met veel goals en verrassende wendingen viel ook Antwerp-Rangers niet uit de toon. Voor het eerst glorieerde Gouden Schoen Lior Refaelov onder Frank Vercauteren, maar het leverde niks op.

Officieel zijn de solden voorbij, maar het leek donderdagavond op de Bosuil wel alsof er nog wat dolle koopjes in de aanbieding waren. Verrassend, want Frank Vercauteren, dachten we allemaal, had het defensief onder controle. En aan de overkant kon hetzelfde worden gezegd van de Glasgow Rangers. Excuseer: de Rangers FC. Voortdurend clean sheets, de competitie zijn ze gestart met zeven op een rij. Twee toppers tegen Celtic: geen goal geïncasseerd. En dan dit, zo dol als in Bern, of in Molde.

...

Officieel zijn de solden voorbij, maar het leek donderdagavond op de Bosuil wel alsof er nog wat dolle koopjes in de aanbieding waren. Verrassend, want Frank Vercauteren, dachten we allemaal, had het defensief onder controle. En aan de overkant kon hetzelfde worden gezegd van de Glasgow Rangers. Excuseer: de Rangers FC. Voortdurend clean sheets, de competitie zijn ze gestart met zeven op een rij. Twee toppers tegen Celtic: geen goal geïncasseerd. En dan dit, zo dol als in Bern, of in Molde.Einduitslag: 3-4, met voor Antwerp nog een mogelijke gelijkmaker die strandde op de paal. Geen mens die het kon geloven.Antwerp was zichzelf niet. Zonder Mbokani, zonder Haroun, zonder Butez. Al weken is dat zo, maar het schaadde noch de resultaten noch de organisatie. Ja, die was weg in Mechelen, maar ze stond er wel in andere wedstrijden, daar waar Vercauteren wél op de bank zat. Ook in Luik, zondag nog. Uiteindelijk werd het daar een gelijkspel, maar als er één ploeg moest winnen, was het Antwerp.Europees had je dat gevoel niet. Twee keer op voorsprong, maar telkens uit handen gegeven. En eigenlijk was het gevoel altijd: terecht. Je kreeg nooit de indruk dat Antwerp de Rangers kon vastpinnen, laat staan onder controle had. Het ging op en neer, met in een glansrol, voor het eerst onder Vercauteren, de Gouden Schoen. Een assist van Refaelov voor een verder onzichtbare Avenatti leverde de gelijkmaker op, een actie in de blessuretijd van de eerste helft een strafschop en een voorsprong. Iets voorbij het uur assist nummer twee en een goal van Hongla. Nieuwe voorsprong. Het was niet dat hij alomtegenwoordig was, maar beslissend was Refaelov wel. Zoals vaak in Europa. Dit seizoen met Antwerp, eerder in Brugge. Grote podia liggen hem.Helaas was de rest niet op de afspraak. Avenatti deed zijn best, maar dat Frank Vercauteren in de competitie kiest voor Lamkel Zé (donderdag geschorst) als spits, zegt alles. De Uruguayaan oogt sierlijk, maar weegt niet.Achterin wogen ze ook niet, tenzij Le Marchand, de enige die kon standhouden. Beiranvand ging in de fout bij de eerste goal, Ritchie De Laet veroorzaakte een strafschop en de 2-2. En Seck, nationaal zo'n reus, kreeg ongelukkig een bal tegen de hand en een tweede geel. Hij was al de hele avond zichzelf niet, te veel onder druk gezet wellicht door Roofe en de beweeglijke Schotse spitsen. Onrustig in de duels tegen snelle mannen en uitvoetballend onzeker: soms botst een mens op zijn grenzen. Achterin bibberden de Rangers, voorin waren ze zeer beweeglijk. Zestien doelpogingen, negentien aanvallen, zes schoten binnen het kader: het gevaar kwam uit alle hoeken, met als mooiste beweging de 3-3. Klasse.Zegt dat iets over de return en de kwalificatie? In onze ogen niet. Antwerp kan straks rekenen op Lamkel Zé en die zal in Glasgow iets meer wegen dan Avenatti. De Great Old won in de groepsfase bij Loedogorets en in Linz, alles kan nog. Het was in elk geval een realitycheck: voor Gerkens, in een rol vlak voor de defensie, naast Hongla en Biua. Voor Boya ook, zwak in de overgang van verdediging naar aanval. Voor Hongla en Buta, die goeie momenten (voor de rust) afwisselden met mindere. Voor Verstraete, die geen orde kreeg in de chaos bij zijn invalbeurt en een voorsprong zag omgezet in een nederlaag. En vooral voor Beiranvand, die grabbelde bij de eerste goal, kansloos was op de strafschop en dan geblesseerd uitviel. De Iraniër doet soms goeie dingen, maar soms ook mindere.Nu, dacht iemand dat Antwerp nog veel verder zou geraken in Europa? Allicht niet. Het kan, maar de wetten van het voetbal zeggen: nog te weinig overzicht, rust aan de bal en stabiliteit, in keuzes, tactiek en offensieve omschakeling. Steven Gerrard is al sinds 2018 bezig met de heropbouw van de Rangers. Frank Vercauteren zit anderhalve maand bij Antwerp. Het verschil in resultaat zag je donderdagavond.