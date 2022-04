Het Professional Refereeing Department PRF kondigt strenge sancties aan voor opzichtig protest tegen scheidsrechters. Daarbij willen ze het belang benadrukken van respect voor het scheidsrechterskorps, zo vertelt voormalig topscheidsrechter Frank De Bleeckere, woordvoerder van het Professional Refereeing Department, dinsdag in een videoboodschap.

'Het Referee Department wil herhalen dat opzichtig protest tegenover de scheidsrechter streng aangepakt wordt zoals dit besproken werd tijdens de club- en persmeeting van afgelopen week voor de start van de wedstrijden in de play-offs', aldus De Bleeckere. 'Dit om het imago en het beeld van ons voetbal te beschermen en te respecteren. Onder andere het lopen naar de scheidsrechter om verbaal te protesteren, het omringen van de scheidsrechter na een beslissing en opzichtige armbewegingen gebruiken bij protest, zullen streng bestraft worden.'

Tijdens de openingsspeeldag van de play-offs waren er meerdere fases die alarmbellen deden afgaan bij het PFR. Zo waren er de uitsluitingen van Gentenaars Vadis Odjidja en Hein Vanhaezebrouck in het duel tegen KRC Genk. 'Afgelopen speeldag werd in verschillende wedstrijden disciplinair opgetreden tegen dit gedrag door de scheidsrechters. Dezelfde regels gelden ook voor de personen in de technische zone. Bij opzichtig protest zal ook in de technische zone streng opgetreden worden. Het Referee Department zal de scheidsrechters steunen bij het nemen van deze beslissingen, omdat dit in het algemeen belang van het voetbal is en ook omdat op internationaal niveau door UEFA en FIFA dit gedrag streng wordt afgekeurd en aangepakt.'

Maandagavond had het Departement Arbitrage in een mededeling reeds opgeroepen tot respect tijdens de play-offs.

'Het Referee Department wil herhalen dat opzichtig protest tegenover de scheidsrechter streng aangepakt wordt zoals dit besproken werd tijdens de club- en persmeeting van afgelopen week voor de start van de wedstrijden in de play-offs', aldus De Bleeckere. 'Dit om het imago en het beeld van ons voetbal te beschermen en te respecteren. Onder andere het lopen naar de scheidsrechter om verbaal te protesteren, het omringen van de scheidsrechter na een beslissing en opzichtige armbewegingen gebruiken bij protest, zullen streng bestraft worden.' Tijdens de openingsspeeldag van de play-offs waren er meerdere fases die alarmbellen deden afgaan bij het PFR. Zo waren er de uitsluitingen van Gentenaars Vadis Odjidja en Hein Vanhaezebrouck in het duel tegen KRC Genk. 'Afgelopen speeldag werd in verschillende wedstrijden disciplinair opgetreden tegen dit gedrag door de scheidsrechters. Dezelfde regels gelden ook voor de personen in de technische zone. Bij opzichtig protest zal ook in de technische zone streng opgetreden worden. Het Referee Department zal de scheidsrechters steunen bij het nemen van deze beslissingen, omdat dit in het algemeen belang van het voetbal is en ook omdat op internationaal niveau door UEFA en FIFA dit gedrag streng wordt afgekeurd en aangepakt.' Maandagavond had het Departement Arbitrage in een mededeling reeds opgeroepen tot respect tijdens de play-offs.