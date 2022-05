In de terugwedstrijd van de barrages om een plaats in 1A tussen Seraing en RWDM afgelopen zaterdag had scheidsrechter Jonathan Lardot twee rode kaarten moeten trekken. Dat laat het Referee Department weten in een terugblik op de voorbije speeldag.

Na 24 minuten had Daniel Opare van Seraing rood moeten krijgen voor een tackle langs achter op het been van Kylian Hazard (RWDM). Opare bracht met de schaarbeweging immers Hazards veiligheid in gevaar, oordeelt het scheidsrechtersorgaan. De VAR kwam correct tussen maar Lardot had vervolgens rood en niet geel moeten trekken.

Net voor de pauze had ook RWDM-speler Lenny Nangis volgens het Referee Department de uitsluiting verdiend omdat hij na balverlies natrapte op het been van Georges Mikautadze (Seraing). Ook hier bleef de sanctie bij geel en kwam er bovendien geen interventie van de videoref.

Seraing en RWDM speelden zaterdagavond 0-0 gelijk waardoor Seraing, dat de heenmatch met 0-1 had gewonnen, een verlengd verblijf in 1A afdwong. Na afloop werd de wedstrijd ontsierd door rellen met bezoekende supporters.

⚽️Read more about our referees’ decisions from last weekend! #UnderReview pic.twitter.com/rwfPrkfgr6 — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) May 3, 2022

