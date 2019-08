De Belgische scheidsrechters en Video Assistant Referees (VAR) ontvingen een perfect rapport voor de derde speeldag in de Jupiler Pro League. Dat maakte het Professional Referee Department van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) maandagavond bekend.

De wedstrijdleiding behandelde zes fases correct volgens de KBVB. Drie interventies van de videoref afgelopen weekend gebeurden op basis van de virtuele buitenspellijn, die vorig seizoen zijn intrede deed. Zo zag Mamadou Sylla voor AA Gent zijn gelijkmaker tegen Moeskroen in de 81e minuut door de neus geboord. In Charleroi-Antwerp keurde scheidsrechter Verboomen voor beide clubs een doelpunt af wegens nipt buitenspel.

Eerder werd op Mambourg ook de openingstreffer van Amara Baby afgekeurd, nadat Sander Coopman eerder in de rommelige actie handspel had begaan. Op basis van nieuwe regels kwam de VAR tussen. 'Een speler die in balbezit komt of de bal controleert met de arm of de hand (zelfs op een onvrijwillige manier) en daardoor een doelpunt of een doelkans inleidt, maakt op basis van de nieuwe spelregel een overtreding', verklaart de KBVB.

Op Stayen kreeg Standard net voor het uur een strafschop na handspel van STVV-verdediger Wolke Janssens. Een minuut na de fase werd ref Jonathan Lardot door de VAR naar het scherm geroepen, waarop de scheidsrechter uiteindelijk een penalty gaf aan de Rouches. 'De bal raakt de arm van de verdediger. Deze arm is weg van het lichaam, boven de schouder en maakt het lichaam onnatuurlijk groter. Het was een correcte ingreep van de VAR en een juiste beslissing van de scheidsrechter', klinkt het.

Ten slotte bevestigde het Referee Department dat de rode kaart voor de Mechelse doelman Yannick Thoelen op bezoek bij RSC Anderlecht een terechte beslissing was. 'De doelman raakt het been van de aanvaller buiten het strafschopgebied. Hij krijgt een rode kaart, omdat de doelman door zijn actie de aanvaller een reële doelkans ontneemt.'

Het is de tweede keer in het nog prille seizoen dat de scheidsrechters en de VAR een perfect rapport ontvangen. Ook op speeldag één lieten ze zich op geen foutje betrappen, volgens het PRF van de KBVB.