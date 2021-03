Ook de komende speeldagen zal de kapitein van KV Kortrijk met de regenboogarmband spelen. 'Als club sta je voor bepaalde waarden.'

De beslissing van de Pro League om twee weken geleden met alle achttien eersteklassers de regenboogkleuren te laten verschijnen als steun aan de LGBTQI-gemeenschap, en daarbij de aanvoerders van de teams te laten spelen met de regenboogband, als uiting van respect voor andersgeaarden en als steun voor meer verscheidenheid, zorgde bij een aantal clubs voor negatieve reacties via de sociale media. Dat het Belgische profvoetbal door de snel veranderende eigendomsstructuren in ons land ook te maken krijgt met opvattingen uit andere samenlevingen, bleek meteen. En dat werd nog eens versterkt door de moord in eigen land, net op dat moment.Bij OH Leuven, dat een Jordaanse speler heeft, werd in diens thuisland de actie met de regenboogband bekritiseerd. Ook KV Kortrijk, dat niet alleen eigendom is van de Maleisische zakenman Vincent Tanmaar in dat land van dichtbij gevolgd omdat het met de 19-jarige Luqman Hakimeen van de grootste Maleisische voetbaltalenten heeft, schrok van de vele negatieve reacties. Het Aziatische land denkt over dit thema duidelijk nog erg conservatief denkt, met reacties genre: 'It's Adamand Eve, not Adam and Steve', verwijzend naar het scheppingsverhaal.Communicatiemedewerker Stijn Maertens schrok van de commentaren die hij op Facebook zag binnenkomen: 'Plots besef je dat wat hier al bespreekbaar is en als normaal wordt omschreven in een aantal samenlevingen nog veel weerstand oproept.'Als reactie stopte KV Kortrijk zich niet weg, maar maakte het een statement. Het liet vrijdag weten dat de kapitein de rest van het reguliere seizoen de regenboogband zou dragen (ook rivaal Zulte Waregem besliste dat te doen na de gebeurtenissen in Beveren). Na de wedstrijd in Eupen gaf KVK-kapitein Timothy Derijck, gevraagd naar zijn reactie, aan dat hij dat zelf ook wilde en mee het initiatief nam: 'Al na de match op Antwerp, toen ik die band voor het eerst droeg, zei ik meteen dat ik dat ook voor de rest van het seizoen wilde doen. De club liet weten dat ze daar volledig achter staat. Als club sta je voor bepaalde waarden, als ik iets kan bijdragen om voor een bepaalde groep mensen iets positiefs te betekenen en de maatschappij te helpen, wil ik dat ook doen.' Binnen de club klonk het dan ook unaniem dat we hierop moesten reageren. 'Negatieve reacties mogen niet intimiderend werken', aldus Simon Clinckemaillie, communitymanager van KV Kortrijk. 'Op hetzelfde moment kwam een gelijkaardige reactie vanuit de spelersgroep. Dat sterkte ons nog meer. Het was een foute redenering geweest om hier niet op te reageren als club. Die negatieve commentaren tonen net aan dat zo'n actie nodig is.''Als voetbalclub ben je ook een rolmodel, en je moet je bewust zijn van je impact en je voorbeeldfunctie. Ook de actualiteit in België drukte ons met de neus op de feiten. Het debat is in de land ook nog niet helemaal gevoerd. Ook hier is nog werk aan de winkel. Daar was iedereen binnen de club het over eens. Niemand heeft gezegd: zouden we dit wel doen?''We vinden het normaal dat we voor iedereen opkomen. Ook binnen de spelersgroep stond men daar achter.' Deze week reisde Luqman terug naar zijn land voor zijn allereerste A-selectie met Maleisië. Clinckemaillie: 'Ik heb ons standpunt uitgelegd, en hij begreep dat volkomen. Voor ons is het belangrijk dat men weet dat wij er voor iedereen zijn, ongeacht afkomst, geaardheid of religie, en tegen de nog bestaande drempels in dat debat.'