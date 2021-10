Vanochtend maakte de regering-De Croo het definitief akkoord over de begroting bekend. Daarin wil het ook de fiscale voordelen van topsporters (en dus ook profvoetballers) verminderen. Het zou de staatskas zo'n 43 miljoen euro moeten opleveren.

Wat al een tijdje in de lucht hing, lijkt nu ook geconcretiseerd te zullen worden door de regering-De Croo: de grote fiscale voordelen die profvoetballers nu nog genieten in België zullen drastisch verminderd worden. Met de verandering zou er 43 miljoen euro meer naar de staatskas moeten vloeien. Dat is meer dan wat premier Alexander De Croo aanvankelijk voorspelde, maar ook minder dan de gewenste 100 miljoen door andere partijen.

Momenteel wordt de bijdrage van een profvoetballer berekend op een loon van 2.350 euro, dat geldt ook voor de veel hogere salarissen. Voor voetballers die miljoenen per jaar verdienen geldt dus ook die drempel van 2.350 euro per maand, wat overeenkomt met 900 euro belastingen.

Pro League geeft geen commentaar

De Pro League neemt akte van de communicatie van de regering, maar vindt het nog te vroeg om ten gronde te reageren: 'De beslissingen dienen nog verder uitgewerkt te worden.''De Pro League heeft de voorbije maanden steeds constructief contact gehad met het beleid en alle stakeholders en wenst dit verder te zetten voor de verdere uitwerking.'

'Met bijzondere aandacht voor de datum van inwerkingtreding, de overgangsmaatregelen, mogelijk impact op de jeugdwerking en opleiding en zeker ook de andere professionele sporten, die niet in moeilijkheden gebracht mogen worden.'

