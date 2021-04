De federale regering zal zo snel mogelijk een voorstel op tafel leggen om de fiscale en parafiscale voordelen voor het Belgische profvoetbal 'diepgaand' te hervormen. Dat zei minister van Financiën Vincent Van Peteghem donderdagmiddag in de Kamer. De CD&V-vicepremier bekijkt nu samen met minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) de verschillende wetsvoorstellen die al voorliggen in de Kamer.

Profvoetbalclubs profiteren van allerhande belastingkortingen en voordelige RSZ-regels. De staatssteun aan het Belgisch profvoetbal liep vorig seizoen op tot bijna 200 miljoen euro, een stijging met meer dan 66 miljoen euro in vergelijking met tien jaar geleden die alles te maken heeft met de riante spelerslonen. Dat schreef Het Nieuwsblad donderdag.

De federale regering stelt in haar regeerakkoord al dat ze die regels wil hervormen. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem wil nu 'zo snel mogelijk' een voorstel in die zin op tafel leggen, antwoordde hij donderdagmiddag in de Kamer op vragen van Dieter Vanbesien (Groen), Joris Vandenbroucke (Vooruit), Steven Matheï (CDV) en Jean-Marie Dedecker (onafhankelijk). 'Ik denk dat we allemaal verontwaardigd zijn als we die cijfers lezen', aldus de minister.

Van Peteghem bestudeert nu samen met minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) de verschillende wetsvoorstellen in die zin die al voorliggen in de Kamer, zei hij.

Over hoe de hervorming er precies moet uitzien bleef de CDV-vicepremier veeleer op de vlakte. Maar het moet wel om 'diepgaande hervorming gaan', zei hij. 'Het is niet onze taak om zulke hoge lonen fiscaal en parafiscaal te ondersteunen. We hebben geen nood aan bijschavingen en kleine aanpassingen in de marge.'

