Reinier Jésus Carvalho, roepnaam Reinier (18 jaar), is niet het eerste Braziliaanse goudhaantje dat naar Madrid trekt. Real leende het grote talent nu voor twee jaar uit aan Borussia Dortmund.

We schrijven 1985. Ene Mauro 'Brasilia' Carvalho, Braziliaans zaalvoetbalinternational, strijkt in Madrid neer voor het WK futsal, dat zijn ploeg zal winnen ten koste van het gastland. Nu, 35 jaar later, is Mauro terug in de Spaanse hoofdstad, ditmaal aan de zijde van zijn zoon, een groot talent, die net tekende voor het Casa Blanca. Zijn naam? Reinier Jésus Carvalho, roepnaam Reinier. Bij zijn officiële voorstelling in januari was de emotie zichtbaar, wanneer hij zijn familie bedankte voor hun opofferingen in het kader van zijn prille carrière. De jongeman had slechts vijf maanden bij de profs van Flamenco nodig om Realvoorzitter Florentino Pérez te overtuigen. In vijftien wedstrijden had de aanvallende middenvelder zes goals gemaakt en twee assists gegeven. Hij mocht de kampioenstitel van Brazilië op zijn palmares schrijven en pakte als kers op de taart ook nog de Copa Libertadores.

In een land dat dribbels en techniek hoog in het vaandel draagt, kan de jongeman zich onderscheiden. Die typisch Braziliaanse kwaliteiten vult hij aan met een indrukwekkende vista en precieze passes, die van hem een echte regisseur maken. Aanvankelijk werd hij als meer defensieve speler gevormd, maar gaandeweg groeide hij uit tot een onmisbare nummer 10. Zijn idool is Zinédine Zidane, al heeft hij die nooit live zien voetballen. 'Mijn vader toonde me video's van hem en ik probeerde zijn bewegingen na te doen. Als ik één procent kan waarmaken van wat hij als speler deed, zou ik al blij zijn.'

Vergeleken met Kaká

Dat doel is voor een stuk al bereikt met zijn transfer naar Real, terwijl hij amper 18 is. Men vergelijkt hem zelfs met de grote Kaká, de laatste Braziliaan die de Ballon d'Or won. Reinier is ook groot, 1m85, en zijn handigheid en zijn manier van bewegen herinneren aan de oud-speler van AC Milan toen die op de grasmat van San Siro danste. Onder de vleugels van de Portugese trainer Jorge Jésus ontdekte Reinier ook zijn Torinstinct. Zijn polyvalentie in de aanval geven hem een atypisch profiel, dat in het oog sprong bij PSG, Atlético en Real Madrid.

De invloed en het aura van Zidane speelden een beslissende rol in de keuze van de nummer 10 om zich bij de al uitgebreide Braziliaanse delegatie van Los Merengues te voegen, ook al staan er quota op spelers van buiten de EU. Reinier tekende voor zes jaar, dus tot 2026, en Real betaalde 30 miljoen euro voor hem. Aanvankelijk zou hij met Real Madrid Castilla (de B-ploeg) in derde klasse gaan voetballen en van daaruit stilaan naar het eerste elftal doorstromen, zoals zijn jonge landgenoten Vinicius Junior en Rodrygo.

Maar om hem te laten ontbolsteren in een sterkere competitie verkoos Real uiteindelijk toch om hem uit te lenen. Hij werd al genoemd bij verschillende Spaanse clubs, maar uiteindelijk werd het Dortmund. Hij zal er twee seizoenen spelen aan de zijde van het Belgische trio Axel Witsel, Thorgan Hazard en Thomas Meunier.

Chloé Vincent

