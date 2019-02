Rekeningen Excel Mouscron bevroren, twee interim-beheerders aangesteld

Dat is door het federaal parket bevestigd, meldt persagentschap Belga.

De maatregelen kaderen in het onderzoek naar mogelijke valsheid in geschrifte, oplichting en onwettige aandeelhoudersconstructies, niet in het fraudedossier Propere Handen.

Anderzijds heeft het dossier ook betrekking op witwassen. Mouscron wordt ervan verdacht door illegale financiering van miljoenen euro's uit offshorebedrijven gesteund te worden

Het onderzoek naar Mouscron startte in april 2018, na een klacht met burgerlijke partijstelling door voetbalclub KV Mechelen, dat vorig seizoen degradeerde naar 1B.

Omstreden licentie

Het gerecht onderzoekt of de Israëlische voetbalmakelaar Pini Zahavi en zijn zakenpartner Fali Ramadani in 2016 en 2017 de Henegouwse club in handen hadden.

Volgens de reglementen van de Wereldvoetbalbond (FIFA) en de Belgische voetbalbond (KBVB) is dat verboden, maar de voorbije jaren slaagde Mouscron er meermaals in de licentiecommissie en het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) ervan te overtuigen dat Zahavi niet de baas van de club was. Mogelijk gebeurde dat op basis van vervalste documenten.

In november vorig jaar viel het gerecht al binnen bij de club, enkele bestuurders, de KBVB en het BAS. Daarbij werden toen drie mensen opgepakt en weer vrijgelaten.

Ook na die huiszoekingen stelden de speurders en de CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking) dat er op de rekening van de club aanzienlijke bedragen verschenen, die meteen weer doorgestort werden naar rekeningen in fiscale paradijzen. Daarom werd besloten drastisch op te treden, klinkt het bij het federaal parket.

'Dat is geen ongewone maatregel, dat gebeurt wel meer in dergelijke onderzoeken', zegt parketwoordvoerder Eric Van de Sypt. 'De club kan verder blijven functioneren, spelers en personeel worden betaald. Voorlopig is ook niemand in verdenking gesteld.'

Achter de schermen van draaimolen Mouscron Sport/Voetbalmagazine onderzocht eind vorig jaar zelf de banden tussen de club en makelaars. Lees meer.

Reactie

Wat de gevolgen zijn voor de licentie van Moeskroen is nog niet duidelijk. De club zal morgen officieel reageren met een perscommuniqué.

De ontwikkelingen staan in schril contrast met de sportieve hausse die de club beleeft, met een foutloos parcours in 2019 (18 op 18).

In Sport/Voetbalmagazine zei voorzitter Patrick Declerck nog: 'We werden overgenomen door spelersmakelaar Pini Zahavi op het moment dat het nog mocht. Toen het niet meer mocht, regelden we die zaak. Dat was vóór mijn tijd, maar denk je dat een topadvocaat als Edward Van Daele daar na zijn mooie carrière zijn handen aan vuil zal maken? Zeker niet!

'Onze huidige hoofdaandeelhouder Pairoj Piempongsant is nooit spelersmakelaar geweest. Hij is een vriend van Zahavi, maar so what? Als ik mij zal moeten verantwoorden met wie ik allemaal bevriend ben, waar gaan we dan naartoe?! Ze deden trouwens nooit zaken samen. Wat kunnen we verder meer doen dan bewijzen dat al het geld dat we kregen van onze aandeelhouders kwam of van zakenadvocaten die als tussenpersoon fungeerden? Waar zij hun geld haalden, dat zijn toch mijn zaken niet?'