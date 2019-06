Na zes en een half jaar KAA Gent gaat Renato Neto voor KV Oostende voetballen. De periode bij de Buffalo's bezorgde hem topmomenten (landstitel en CL), maar ook hartspijn, zoals de maanden die hij er in de B-kern moest doorbrengen.

Sinds de ascorrectie van zijn rechterknie op 1 augustus 2017, na twee meniscusoperaties in twee jaar, speelde Renato Neto (27) nog slechts enkele minuten competitievoetbal, in de blessuretijd van de thuiswedstrijd tegen Charleroi op 26 oktober 2018. Na nieuwjaar moest de Braziliaanse verdedigende middenvelder zelfs met de beloften trainen. Interviews mocht hij niet geven van de club waarmee hij in 2015 de eerste landstitel uit de geschiedenis won.

Nu hij na zes en een half jaar weg is bij KAA Gent en een prestatiegericht contract tekende bij KV Oostende, is hij blij eindelijk eens zijn verhaal te kunnen vertellen. Ook omdat bleek dat er in de voetbalwereld wel degelijk nog mensen zijn die in hem geloven, zegt hij.

Renato Neto: 'Er was ook buitenlandse interesse, onder meer in Turkije, maar voor de kinderen is het beter om in België te blijven. Mijn familie is nu het belangrijkste. Ik kan later nog voor het geld kiezen. In Oostende hoop ik weer plezier te beleven aan het voetbal, want de laatste twee jaar waren heel moeilijk voor mij.'

Afscheid van de Buffalo's

Zijn laatste minuten voor KAA Gent speelde hij dus op 26 oktober tegen Charleroi. Neto viel toen in blessuretijd in nadat het publiek zijn naam scandeerde en Brecht Dejaegere deed alsof hij niet verder kon. 'Ik raakte maar twee keer de bal, maar voor mij waren die vijf minuten er precies negentig. Dat was een geweldig gevoel! Ik wou niet meer van het veld gaan. (lacht)

'De week erna, tegen Moeskroen, was ik er weer bij en na de trainerswissel speelde ik in een oefenmatch tegen Lokeren negentig minuten zonder problemen mee en dacht ik te kunnen beginnen opbouwen. Maar blijkbaar was ik toen al bij bepaalde mensen in de club afgeschreven. Terwijl ik van de medische staf de feedback kreeg dat alles oké was.

'In december zei Michel Louwagie mij dat ik na nieuwjaar niet mee mocht op stage en de rest van het seizoen met de B-kern zou moeten trainen, omdat ik zogezegd toch niet meer mijn niveau van voorheen zou halen.'

'Ik zou liegen, mocht ik beweren dat ik het laatste halfjaar correct behandeld werd', is Neto eerlijk. 'Maar ik vergeet nooit meer het initiatief dat de supporters namen om de laatste wedstrijd van het seizoen afscheid van mij te nemen. De manier waarop ze dat deden, betekent ontzettend veel voor mij. Ze lieten mij echt voelen dat ze van mij houden. Tranen, veel tranen waren dan ook onvermijdelijk toen ik een laatste keer het veld opging om hen te begroeten.

'Uiteraard ben ik de club dankbaar voor de vele jaren, voor de titel en de Champions League die ik er mocht meemaken. AA Gent zal altijd in mijn hart blijven zitten. Maar ik ben heel blij dat het voorbij is. Nu wil ik zo snel mogelijk met Oostende aan een nieuw seizoen beginnen.'

Niet zoals in de Champions League

En wat mogen de supporters van de kustploeg nog verwachten van de Braziliaanse middenvelder? Neto: 'Na zo'n ingreep en een jaar zonder voetbal, moet je enkele bewegingen aanpassen. Want er zijn dingen veranderd, zoals de beenlengte, en je loopt iets anders. Je lichaam moet zich aanpassen en dat zorgt soms voor ongemakken links en rechts, aan je hamstrings of aan je ribben. Dat kost tijd en dat wist ik.

'Ik vertrouw erop dat eens ik de druk van het veld en van de wedstrijd zal voelen en die gewoon zal zijn, ik weer mijn niveau zal halen. Ik hoop zo snel mogelijk. Maar het spreekt voor zich dat ik na twee jaar zonder profvoetbal niet van in de eerste oefenwedstrijd zal spelen zoals in de Champions League.'