Na zijn blessureleed en zijn verwijzing naar de Gentse B-kern biedt KV Oostende Renato Neto (27) een nieuw perspectief. 'AA Gent zal altijd in mijn hart blijven zitten,' aldus de Braziliaan, 'maar ik zou liegen, mocht ik beweren dat ik er het laatste halfjaar correct behandeld werd.'

Hij ontvangt ons bij hem thuis, op het terras van zijn villa in Ruddervoorde, vlak naast de oprit van de snelweg naar de kust, bij zijn hoogzwangere vrouw Tina en hun dochtertje Louise. Sinds de ascorrectie van zijn rechterknie op 1 augustus 2017, na twee meniscusoperaties in twee jaar, speelde Renato Neto (27) nog slechts enkele minuten competitievoetbal, in de blessuretijd van de thuiswedstrijd tegen Charleroi op 26 oktober 2018. Na nieuwjaar moest de Braziliaanse verdedigende middenvelder zelfs met de beloften trainen. Interviews mocht hij niet geven van de club waarmee hij in 2015 de eerste landstitel uit de geschiedenis won. Nu hij na zes en een half jaar weg is bij KAA Gent en een prestatiegericht contract tekende bij KV Oostende, is hij blij eindelijk eens zijn verhaal te kunnen vertellen. Ook omdat bleek dat er in de voetbalwereld wel degelijk nog mensen zijn die in hem geloven, zegt hij.

...