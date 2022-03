Voor de oefentinterlands van de Rode Duivels werd Jérémy Doku opgeroepen, ook al sukkelt die al een hele tijd met spierblessures. Zijn club Rennes ziet hem graag zo snel mogelijk terugkeren.

'We willen hem nog eens zien na zo'n lange tijd', verklaarde bondscoach Roberto Martíneze de keuze om Jérémy Doku op te roepen voor de Rode Duivels ondanks een nieuwe spierblessure. 'Hier kunnen we hem ook medisch helpen en ondertussen kan hij de groep nog eens zien en kunnen wij hem nog eens persoonlijk spreken.'

Maar met die keuze is zijn Franse club Stade Rennes het absoluut niet eens. De Belgische flankaanvaller sukkelt al het hele seizoen met blessures en kwam tot dusver nog maar aan 671 speelminuten. In totaal miste de Rode Duivel zo al25 wedstrijden.

'Als een speler geblesseerd is, hebben we liever dat hij hier verzorgd wordt en revalideert', stelde Rennes-coach Bruno Genesio het duidelijk in L'Équipe. 'De medische staf van België wilde Doku even zien, maar wij hopen dat hij zo snel mogelijk terugkeert.'

Voor de komende interlands tegen Ierland (zaterdag) en Burkina Faso (dinsdag) zou Doku zeker niet in aanmerking zijn gekomen om te spelen.

